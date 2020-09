Folding@Home dostal podporu CUDA s nárůstem výkonu až o 30 %

GPU využívaná přímo v rámci projektu Folding@home jsou založena na otevřeném toolkitu OpenMM a nyní je tu díky podpoře firmy NVIDIA také CUDA, která umožní rychlejší zpracovávání zadávaných úloh, přičemž z toho kouká asi 15 až 30% zvýšení výkonu většiny karet GeForce. Může to být i mnohem více, anebo naopak méně, ale to jsou spíše výjimky v podobě karet Tesla či starších generací GeForce.

zvýšení výkonu na typických projektech v rámci Folding@home

Kdo tak používá pro některý z projektů Folding@home grafiku od NVIDIE, může se těšit na více odvedené práce, která se odrazí i ve větším počtu PPD (Points Per Day). A zvláště v případě COVID Moonshot Sprint využívající speciální funkce OpenMM lze nově očekávat ještě větší nárůst výkonu, a to o 30 až 100 procent. Pro to tu máme zase jiný graf, v němž excelují i stále ještě aktuální Turingy:

zvýšení výkonu projektů COVID Moonshot

Samotní účastníci Folding@home přitom nemusí dělat nic, jen počkat na novou verzi core22 0.0.13, která bude nasazena během několika dní a v případě potřeby automaticky stáhne příslušné knihovny pro CUDA. O tom se pak uživatel může následně dozvědět v logu, takže z jeho strany určitě není třeba si instalovat CUDA Toolkit, ale měl by mít v systému nejnovější grafické ovladače od NVIDIE.

Zpráva ještě také varuje, že ačkoliv by vše mělo proběhnout automaticky a bezproblémově, potíže nejsou vyloučeny, takže se s nimi můžeme případně podělit na fórech (Folding Forum).



Zdroj: TZ Folding@home via TechPowerUp

