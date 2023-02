Ford po požáru baterie zastavuje produkci elektrického F-150 Lightning

Elektromobilům se často vytýká, že mají velké lithiové baterie, které mohou začít hořet, a jeden z takových případů se stal automobilce Ford v jejím Rouge Electric Vehicle Center při inspekci elektrického pickupu Ford F-150 Lightning 4. února letošního roku. Pro automobilku je to velmi důležitý model a jde o událost, kterou rozhodně nepotřebuje. Ford je druhým největším výrobcem elektromobilů v USA po Tesle a na tento pickup má více než 200 tisíc rezervací. Vysokou popularitu ale nedokáže přetavit do velkého množství ukončených prodejů, protože stejně jako Tesla před lety s Modelem 3, i Ford trpí na "produkční peklo" a dokáže vyrábět jen 2000-2400 aut měsíčně. Takovým tempem by dnešní objednávky vyřizoval okolo 8 let (kdyby nepřišla za tu dobu žádná nová).



Jenže požár akumulátoru jednoho z vozů, kvůli kterému došlo i k poškození dalšího vozu stojícího vedle, vystavil výrobě okamžitou stopku a zahájil vyšetřování případu. Ford říká, že už asi našel příčinu problému, která by měla tkvět v chybě při procesu výroby daného kusu akumulátoru. Není si vědom žádného dalšího podobného případu a nezdá se, že by stejným problémem měl být postižen nějaký další kus. Hodlá ale upravit procesy tak, aby dalšímu takovému případu zabránil. Připomeňme, že Ford je v poslední době spíše ztrátový a jeho image dostala několik dalších nepříjemných ran. Je to např. i vysokým počtem svolávacích akcí, vzpomeňme např. na případy, kdy pickupům F-350 a F-450 upadala přední kola

Ford to s elektromobilitou myslí hodně vážně a hodlá investovat 3,5 mld. USD do výstavby nové továrny na LFP akumulátory v Michiganu. Ta bude otevřena až v roce 2026, nicméně LFP akumulátory si najdou svou cestu do levnějších variant Mustangu Mach-E už letos a v pickupu F-150 Lightning se mají objevit v příštím roce. Proti nyní používaným NMC mají sice výrazně nižší energetickou hustotu (vozy se stanou těžšími, LFP s méně kWh bude vážit zhruba podobně jako Long Range verze s NMC s více kWh), jsou ale levnější, více odolné vůči požáru, mají také násobně delší životnost a jsou o něco ekologičtější (nemají kobalt nebo nikl). Také mají umožnit rychlejší nabíjení a nevadí jim nabití na 100 %, na druhou stranu mají menší odolnost vůči chladu a mrazu.

Když už jsme u těch požárů, Stellantis svolává 340 tisíc RAMů 2500 až 5500 s dieselovým motorem Cummins o objemu 6,7 litru. Konstrukčně špatné relé u topení bylo předmětem už dvou svolávacích akcí a pořád jsou s ním problémy. Nyní bude svolávací akce třetí, budou vyměněny za novou generaci. Kvůli součástce už začalo hořet 6 aut (5krát s nastartovaným motorem).