Fractal Design uvádí elegantní skříně Era ITX

Fractal Design Era ITX nejsou prosté krabice, ale mají svůj až organický tvar, jak je vidět na hře světla a stínů. Výrazným prvkem je také vrchní kryt s texturou světlého dřeva a pak i pás průduchů táhnoucí se diagonálně přes levý bok skříně.

I přední panel má svůj diagonální prvek, který jej rozděluje na dvě poloviny a v té levé máme obvyklá tlačítka přední porty včetně USB C, a to typu USB 3.1 Gen 2. Pak tu jsou dva klasické USB a jeden audio konektor.

Na další fotografii je vidět, odkud bude také Era ITX brát čerstvý vzduch, když z předního panelu to evidentně nebude. Krom průduchů v bočnici to jsou totiž i otvory v podstavci skříně. Ty jsou pochopitelně vybaveny prachovými filtry, které jsou umělohmotné a omyvatelné.

Tyto skříně budou k dispozici v několika barevných verzích s jemnými pastelovými tóny a také je vidět, že pouze dvě mají na vrchním panelu texturu dřeva a ostatní jej mají leskle černý.

Co se týče specifikací, jde o skříně s objemem 16 litrů a rozměry 325 x 166 x 310 mm s hmotností kolem 4 kg. Určeny jsou tak pro desky formátu Mini ITX a maximálně 200mm hluboký ATX zdroj. Procesorový chladič může mít na výšku maximálně 120 mm, ovšem pokud nainstalujeme HDD klec, bude to jen 70 mm.

Karta ale může být dlouhá až 295 mm, ovšem to záleží i na velikosti a pozici zdroje, který dle stránek výrobce nemusí být jen ve spodní části. Je tak zřejmé, že zde bude třeba činit kompromisy a především bude nutné si dopředu pečlivě rozmyslet, jaké komponenty uvnitř chceme mít a jaké se tam vůbec vejdou.

Nahoru se přitom vejde až 240mm radiátor vodního chlazení nebo dva 120mm ventilátory, vzadu je místo pro jeden 80mm ventilátor, které už okupuje předinstalovaný Fractal Design SSR3 a pak tu máme i dvě 140mm pozice dole, jenomže ty jsou použitelné pouze tehdy, když využijeme jen jednoslotovou kartu.

Tato skříň je tak určena pro sestavy na míru a pokud někdo bude chtít skříň, s níž počítá i do budoucna jako se základem pro další sestavy, měl by si vybrat raději něco univerzálního, čili i většího, do čeho nebude problém umístit různý hardware bez většího přemýšlení.

Fractal Design hlásí, že Era ITX už proudí na trh a že máme očekávat ceny kolem 150 či 160 eur.

