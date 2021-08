Fractal Design zastavuje prodej skříní Torrent, hrozí zkrat

Fractal Design známe jako průkopnického výrobce tzv. tichých skříní a máme jej spojeného především s řadou Define. Jde o skříně, které nevyužívají otevřenou konstrukci, skrz niž může lépe unikat hluk vnitřních komponent. Naopak se snaží být uzavřené s ventilátory ukrytými za menší průduchy s prachovými filtry a také s hluk tlumícím materiálem na bočnicích. Nový model Torrent je ale na první pohled zcela jiný.

Jde evidentně o skříň, která chce nabídnout především výtečné chlazení, k čemuž patří i design usnadňující proudění vzduchu skrz vnitřní prostor. Recenzenti a zákazníci ale mluví i o nízké hlučnosti instalovaných ventilátorů i díky PWM ovladači Nexus 9P Slim, a tak se model Torrent už dočkal řady ocenění.



Ovšem společnost Fractal Design nyní varuje , že ovladač Nexus 9P Slim pro řízení chodu a otáček ventilátorů mohl být během výroby poškozen a to může mít za následek zkrat. Nejde tak o designovou vadu, ale problémy při výrobě, které se dotknou jen některých modelů, přičemž ve Fractal Design se raději rozhodli požádat veškeré své zákazníky, kteří si model Torrent pořídili, aby pro jistotu daný ovladač nepoužívali a rovnou jej odpojili

Toto dočasné řešení bylo doplněno stažením skříně Torrent z nabídky obchodů, dokud nebudou k dispozici nové ovladače, které jsou aktuálně chystány. Zákazníci, kteří si skříň již pořídili, ji nemusí vracet celou a postačí jim vyplnit formulář , na jehož základě později dostanou také novou verzi ovladače. Nesmí ale zapomenout do formuláře zadat i sériové číslo své skříně, které najdou na jejím spodním panelu mezi předníma nohama.

A pokud snad někdo nebude chtít čekat a raději by celou skříň vrátil, měl by mít i tu možnost, ale výrobce zatím uvedl, že navazuje spolupráci s prodejci, aby zákazníci s vrácením zboží neměli problémy. To se ale bude pochopitelně týkat spíše větších prodejců a je otázka, jak lze postupovat v případě, že jsme si Torrent koupili v menším obchodě, který o vrácení nechce ani slyšet. Pak už asi nezbyde než kontaktovat přímo firmu Fractal Design.

