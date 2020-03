Francouzi předvedli 96jádrový procesor ze šesti čipletů

Francouzský výzkumný institut CEA-Leti se tak pochlubil vlastním procesorem TSARLET, na němž je zajímavý zejména způsob pouzdření. CPU s celkem 96 jader je tak vytvořeno celkem šesti 3D čiplety, které tak obsahují vždy 16 jader. Samotná jádra jsou prostá MIPS ISA a autoři uvádějí, že jde především o ukázku toho, co je možné vytvořit tímto modulárním přístupem a jaké jsou možnosti procesorů tvořených čiplety. Ovšem to nám už nějaký ten pátek ukazuje i AMD, i když v jeho případě nejde o "3D pouzdro".

Francouzi svůj procesor vytvořili ještě pomocí starého 28nm procesu FD-SOI pomocí firmy STMicroeletronics a už na obrázku s otvorem heatspreaderu si můžeme všimnout, že jednotlivé čiplety mají jakousi společnou základovou vrstvu. To je obvyklý křemíkový interposer, který je všechny propojuje a samozřejmě i spojuje s hlavní destičkou procesoru. Právě díky němu mohou autoři mluvit o 3D provedení, protože čiplety samy tvoří další vrstvu. Nejde tedy o to, že by ony samy byly vytvořeny z navrstvených čipů.

Každý čiplet je rozdělen na čtyři čtyřjádrové CPU jednotky s jádry MIPS32v1 vybavenými 16 kB instrukční i datové L1 cache, 256 L2 cache na jednotku a 4 MB L3 cache celkově v jednom čipletu.

Pro propojení čipletů s interposerem se využívají speciální konektory označené ve schematu jako 3D Plug. Jde o přímé propojení dvou čipů, které dokáže zajistit propustnost 3 TB/s na ploše 1 mm2. Pro účely navýšení propustnosti tak stačí tuto plochu zvětšit, a využít tak více paralelních spojů. Každý čiplet má velikost jen 22 mm2, takže 7nm osmijádrové čiplety od AMD jsou asi 3,5x větší, ale také jde o nesrovnatelně složitější hardware i vzhledem k využití mnohem lepšího výrobního procesu s vyšší hustotou tranzistorů.

Šest malých čipletů se tak v rámci TSARLET pohodlně vejde na 200mm2 interposer, který ale není pouze hloupý kus křemíku s datovými cestami, ale je i vybaven vlastními I/O, takže můžeme mluvit o aktivním interposeru. Nicméně i právě proto byl vyroben ne 28nm, ale levnějším 65nm procesem, aby se ušetřilo.

Procesorová jádra pracují na taktu pouze 130 MHz přio napětí 0,5 V, ovšem mohou také fungovat na 1,1 GHz, pokud se napájecí napětí zvýší na 1,1 V.

