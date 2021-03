Francouzská petice chce po centrální bance, aby kupovala kryptoměny

5. března byla spuštěna petice, za kterou se zasadil François-Xavier Marie Jean Elder Thoorens. Ten chce, aby se vedení Francie začalo zabývat otázkou kryptoměn. Podle jeho názoru by francouzská centrální banka měla začít nakupovat Bitcoin i jiné kryptoměny, přičemž je potřeba, aby jí to umožnila legislativa. Říká, že Francie už nemůže dále jen nečinně hledět na závod, který začal. Nemít Bitcoiny by dle jeho slov znamenalo, že za 5 až 10 let bude Francie ve finančně velmi slabé pozici a je potřeba okamžitě jednat.



Pod petici se podepsal i Jean-Michel Mis, člen spodní komory parlamentu. Zatím to ale nevypadá na příliš velký úspěch. Po 10 dnech má petice jen 656 podpisů a potřebuje jich nasbírat 100 tisíc do půl roku (tedy do 5. září), aby se jí zákonodárci začali zabývat. Tak uvidíme, zda se mu podaří přesvědčit dalších více než 99 tisíc Francouzů, aby připojili svůj podpis.

