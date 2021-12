FSD Tesly na jedné z nejnebezpečnějších silnic v USA: uspělo, nebylo to složité

Částečně autonomní řízení Tesla Full-Self Driving Beta je často terčem kritiky. Zda je oprávněná nebo ne, to je pro delší diskuzi (neměli bychom zapomínat, že FSD Beta je betaverzí, tedy je k dispozici pro ty, kteří se dobrovolně přihlásili do programu a souhlasili s jeho podmínkami). Na YouTube je spoustu klipů, které ukazují úspěchy, ale i mnohá selhání tohoto systému. YouTuber CGP Gray se rozhodl vyzkoušet systém v Modelu 3 na jedné z nejnebezpečnějších silnic v USA, nechvalně známé Tail of the Dragon.

Jenže tady se právě krásně ukazuje, že srovnání mezi člověkem a strojem může být občas dost záludné. Velkou otázkou totiž je, proč je daná silnice nebezpečná. To, co je nebezpečné pro člověka, nemusí být tak moc nebezpečné pro (částečně) autonomní řízení a naopak. Tato silnice je totiž nebezpečná tím, že svými 318 zatáčkami na cca 19 km vybízí mnohé řidiče k dravé a nebezpečné jízdě. Je to právě chování člověka a jeho tendence riskovat, co dělá tuto silnici nebezpečnou. Naopak pro "autopilota" je to jedna z jednodušších silnic s kvalitním značením pruhů, takže ani není divu, že to zvládl bez větších problémů.

Míra nebezpečí tak může být výrazně odlišná v jiných situacích. Ve městech bude mít FSD více problémů, kde může být na rozdíl od této silnice větším rizikem než člověk (a také záleží na povětrnostních podmínkách, mohlo by to být o něčem jiném např. v noci za deště), a na jiných nebezpečných silnicích po celém světě by jistě nejel tak dobře (např. známé silnice smrti v Jižní Americe se stometrovými srázy dolů by určitě nezvládl).

