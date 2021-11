FSP přináší první ATX12VO zdroje ve formátu SFX

Nicméně standard ATX12VO se zatím moc neprosazuje, neboť i v případě moderních desek s LGA1700 pro procesory Alder Lake-S se jejich výrobci rozhodli spíše využívat starý systém s 24pinovými napájecími konektory. Uvidíme tak, zda se ATX12VO vůbec dokáže prosadit. Sice za ním stojí samotný Intel, ale to neznamená, že se nový standard nakonec opravdu ujme. Zrovna v tomto případě to vypadá, že by mohl, ale rozšiřovat se bude spíše jen pomalu.

Je nesporné, že 3,3V a 5V napětí ze zdroje hraje už jen podružnou roli a mnozí už ani nemusí ve své sestavě nic takového potřebovat, neboť už nevyužívají nejen mechaniky, ale také pevné disky a SSD mají přímo na desce v podobě M.2 karet. Ale jak ukazuje obrázek nahoře, v případě ATX12VO se počítá s napájením SSD, HDD či jiného hardwaru přímo z desky.

Jak ukazuje obrázek nových SFX zdrojů FSP s výkonem 650 a 750 W, kabeláž se může díky ATX12VO značně zjednodušit. Odpadnou totiž jednak všechny kabely s konektory Peripheral Power a SATA Power (či snad ještě s disketovými konektory) a značně se ztenčí také hlavní svazek, který bude mít už jen polovinu vodičů.



FSP750-27SCB a FSP650-27SCB tak mají krom 12pinového konektoru (na deskách je ale 10pinový) ve svém modulárním systému ještě 4+4pinový pro napájení procesoru a pak už tři (8+8+6pin) pro grafické karty. Takovéto zdroje by tak teoreticky měly být i levnější, ale jak je to v případě těchto modelů, to se nedozvíme, stejně jako nebylo zveřejněno ani datum jejich nástupu na trh.

