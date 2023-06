FSP ukázal 2500W zdroj Cannon Pro, zvládne 4 RTX 4090 najednou

Velmi zajímavým novým zdrojem z dílen společnosti FSP je nový Cannon Pro. Ten je určen pro servery a pracovní stanice, přičemž má zvládnout dodat opravdu velmi vysoký výkon 2500 W (tedy 2,5 kW). Pro představu, 24 hodin práce na PC při max. zatížení zdroje by spotřebovalo 60 kWh energie (to je velikost akumulátoru běžného elektromobilu). Rozměry novinky činí 150×200×86 mm a jde o rozšířený formát ATX 3.0. Máme zde tedy i PCIe Gen 5.0 konektory pro napájení nových grafických karet od Nvidie, jsou zde "jenom" dva. Přesto by si díky dalším šesti 8pinovým konektorům (a následně redukcím) měl dle výrobce poradit až se 4 kartami GeForce RTX 4090 najednou (ty by mohly vzít dohromady až 1800 W). Splňuje certifikaci 80 Plus Platinum.



FSP ale představilo i další zdroje. O něco menší Anemoi měří 150×150×86 mm a dodává až 1000 W, má i jeden 16pinový konektor PCIe Gen 5.0. Také splňuje 80 Plus Platinum a jeho zajímavostí jsou hliníkové heatsinky uvnitř zdroje pro lepší chlazení a nižší hluk. Máme tu i nový Hydro PTM PRO s výkonem 1650 W. Ten splňuje 80 Plus Platinum a má rozměry mezi výše zmíněnými zdroji, jeho délka je totiž 180 mm. Jeho zajímavostí je vedle vyššího výkonu také dvojice 16pinových konektorů. Pro Mini-ITX (SFX-L) je pak určen Dagger Pro L, jehož rozměry jsou 125×125×63,5 mm, přitom si však troufne na dodávku výkonu 1200 W. Opět tu máme rating 80 Plus Platinum a tentokrát jeden 16pinový konektor.