Gabe Newell naznačil expanzi Steamu mezi konzole

Steam Machines, čili v podstatě prosté počítače založené na x86 hardwaru, ale využívající Steam OS postavený na Linuxu, skončily ze zcela očividných důvodů a později přestal být vyráběn i Steam Controller , čili gamepad, který měl PC hráče přesunout od stolu na gauč. Celá tato iniciativa tak vyšuměla do ztracena a firmě Valve nyní zbylo pouze jedno hardwarové zařízení, jehož úspěch byl mocně podpořen nástupem dalšího dílu Half-Life. Jde samozřejmě o VR headset Index.

Nyní ale Gabe Newell, kterému se mimochodem asi opravdu zalíbilo na Novém Zélandu, kde se zabydlel na začátku pandemie, tamním studentům aucklandské Sancta Maria College prozradil , že jeho Steam může čekat pokus o expanzi do světa konzolí, a to už v tomto roce. Co to ale znamená?

Newell dostal otázku, zda bude Steam portovat nějaké hry na konzole, nebo zda bude nadále podporovat pouze PC. Odpověď pochopitelně nebyla ani zdaleka vyčerpávající a šlo spíše o naznačení: "O tom dostanete lepší představu ještě před koncem tohoto roku a nebude to jistě to, co byste čekali. Řeknete si: Aha, teď už vím, o čem mluvil."

Čili asi nemůžeme očekávat, že by se Steam pokusil prostě nabízet hry vyvinuté pro PC na herních konzolích, ale zřejmě se chystá nějaký podnik, který má s konzolemi a Steamem společný průnik a možná půjde o mnohem více než jen o pouhé porty PC verzí.

Pokud si trošku zapřeháníme, mohla by to být univerzální platforma pro provoz PC her na konzolích bez nutnosti upravovat každou z nich. Pokud by se Steamu povedlo tohoto nesnadného úkolu dosáhnout a my bychom si opravdu mohli koupit PS5 či v tomto případě spíše Xbox Series X/S a využít je pro hraní her z naší steamové knihovny, řady PC hráčů by zřejmě opustilo mnoho lidí, kteří nemají zájem zoufale hledat na trhu grafickou kartu, kterou by si pak koupili za násobky ceny celé konzole.

Otázka je, co by na to mohly říci firmy Sony a Microsoft, které zase pochopitelně nebudou mít zájem na tom, aby si lidé kupovali jejich konzole a používali je pro utrácení dalších peněz za hry ze Steamu. Nicméně musíme si ještě počkat na to, s čím Steam přijde.



Ceny souvisejících / podobných produktů: