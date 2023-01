Galax uvádí přetaktovanou GeForce RTX 4070 Ti s 366W TBP

Od společnostijsme se dočkali už několika grafických karet určených pro extrémní overclocking. Byla to právě GeForce RTX 4090 tohoto výrobce , která se dostala na rekordních 3,825 GHz. Nyní míří do nižších tříd a přichází s kartou(a LAB Plus Edition), která má zajistit vyšší takty, než je u RTX 4070 Ti standardem. Připomeňme, že ty jsou 2310 MHz v základu a 2610 MHz v Boostu. Karty od Galaxu nicméně přichází s posíleným napájením a v balení není redukce z 2×8pin na 12VHPWR, ale ze 3×8pin. Karty mají rozměry 344×144×77 mm jako RTX 4090 HOF a o chlazení se stará stejná trojice ventilátorů. Mezi nimi je jen jeden 92mm, další dva jsou totiž zvětšené a jde o 112mm ventilátory.