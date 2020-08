GamersNexus: NVIDIA GeForce RTX 30 budou představeny 9. září

Je pravda, že NVIDIA letos ani nemůže využít žádnou konferenci, veletrh či jinou akci, na níž by přímo návštěvníkům mohla představit nové karty. Tuto možnost jí vzala pandemie a pokud už nějaké akce probíhají alespoň na Internetu formou streamů a celkově virtuálně, to už mohou firmy vzít věc zcela do vlastních rukou a rozhodnout se k tomu, aby nový hardware představily v podstatě kdykoliv bez ohledu na nic dalšího.

Čili i konečné datum představení se může posouvat a dříve mohlo klidně platit, že GeForce generace Ampere měly být ukázány 17. září, aby se NVIDIA rozhodla je představit dříve. To nevíme a ani se to nedozvíme. I zprávu od GamersNexus tak můžeme brát s rezervou a spíše jen jako ukazatel toho, že NVIDIA se chystá spíše na první polovinu září (viz video od času 3:00).

Zhruba týden před konečným představením by pak NVIDIA měla s novými kartami škádlit lidi na sociálních sítích, jako tomu bylo i dříve a pochopitelně se budou množit i zprávy zmiňující přesnější datum, ale vedle toho i specifikace či další novinky. Zatím nemáme dosavadní specifikace potvrzeny, natož aby se vědělo něco bližšího o cenách, na něž bude později reagovat AMD s novými Navi 2X.

Krom toho je ale možné, že NVIDIA představí své GeForce v první půlce září, čili možná právě devátého a pak bude následovat už vypuštění načasované na sedmnáctého. To bychom se měli dočkat nejspíše jen dvou nejvýkonnějších karet, zatímco nástupkyně RTX 2070 má dorazit v říjnu a pro kartu, která nahradí RTX 2060 pak platí listopad. A nebo také ne, uvidíme.

Server wccftech také v nové zprávě zmiňuje, že dle jeho informací od jednoho z výrobců grafických karet se objeví i herní Ampere vybavený 20 GB paměti, přičemž stejná informace se objevila i na serveru Chiphell už dříve. Přijdou tak snad dvojí verze výkonných GeForce, čili v tomto případě karta se 20 GB nebo 10 GB paměti na stejné sběrnici? Je pravda, že nastupuje další generace konzolí a hry pro ně budou celkově náročnější, ovšem nový Xbox a ani PS nedostávají zrovna o moc více paměti, jako spíše výkonná úložiště, která její případný nedostatek vyváží. Budeme tak v případě PC prostě potřebovat kartu s podstatně větší kapacitou paměti?

