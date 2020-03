GeForce GTX 480: relikvie z minulosti ukazuje plný GF100 s 512 jádry

Dnes se můžeme nad grafickou kartou s 512 CUDA jádry leda ušklíbnout, neboť tak málo jich nemá ani ten nejslabší model aktuální generace, nehledě na pokročilost architektury a pracovní takty. Ve své době ale byly karty generace Fermi s čipy GF100 herním hi-endem, i když tehdy ještě za cenu dnešní (vyšší) střední třídy. Vévodila jim GeForce GTX 480 uvedená na trh akorát před deseti lety, a to přesně 26. března 2010.

Jak má ale NVIDIA ve zvyku, nové modely výkonných herních karet nenabízí s plnou výbavou, díky čemuž může využít i GPU, která se tak úplně nepovedla a ta nejlepší si nechávat třeba pro TITANy. I GeForce GTX 480 nebyla vybavena plným počtem 512 CUDA jader, jež GF100 nabízí, ovšem v té době byl tento přístup ještě nový. Karta měla konfiguraci 480:60:48 (CUDA:TMU:ROP), ovšem už v roce 2010 se objevily verze, kterým se neoficiálně říkalo GeForce GTX 480 Core 512 a šlo o vskutku nedostižný hardware. Jedna z nich se nyní znovu objevila v Číně v podobě inženýrského vzorku. V jiné být ani nemohla, protože tato karta se nikdy nedostala na trh.

Ostatně i normální verze GeForce GTX 480 jsou pamatovány jako velice hladové a v důsledku i horké karty s hlučným chlazením, v tomto ohledu se generace Fermi moc nevyvedla, ale ve své době byla GTX 480 prostě nejvýkonnější. Není pak ani divu, že se verze Core 512 neobjevila na trhu, zvláště když se nyní dozvídáme, jak na tom tato karta byla s efektivitou.

GF100 je čip zabírající plochu 529 mma i v osekané verzi má s ním GTX 480 TDP 250 W. Z pohledu na chlazení karty je pak jasné, že ta musela v zátěži hodně hlučet. Server Expreview (via Tom's Hardware ) přitom hlásí, že GeForce GTX 480 Core 512 nabízí oproti normální verzi o cca 6 procent vyšší výkon, jenomže ten vyšel velice draho, a to zvýšením spotřeby celého systému na 644 W, což by mělo být téměř o 200 W více v porovnání s řadovou GTX 480, a to na základě starých testů. Ne vše tak lze připisovat samotné kartě, ale je jasné, že její spotřeba je obrovská a s mizivým dopadem na výkon, a je tak zřejmé, proč tato karta nikdy nepřišla na trh.