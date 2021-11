GeForce Lovelace mají být alespoň o 10 % dražší, bude to ale vůbec vadit?

Na MyDrivers se píše o zdražení RTX 4070 o deset procent oproti RTX 3070, což se samozřejmě týká doporučené ceny a jiné karty na tom mohou být s nárůstem cen odlišně. Důvody ke zdražení tu aktuálně jsou a s velkou pravděpodobností budou i za necelý rok. Jde o vzrostlé ceny surovin, komponent a také o přechod na novější a dražší výrobní proces samotných GPU, a sice z 8nm Samsung na 5nm TSMC.

Vedle toho je tu ale ten fakt, že NVIDIA si jednoduše může dovolit své karty zdražit, neboť ty se stejně prodávají za násobné ceny, z čehož bohatnou především lidé v dodavatelských řetězcích. Lidé pak mají možnost tyto ceny prostě akceptovat, přičemž sami jako zákazníci stojí ještě navíc proti těžařům, kteří jsou ochotni platit velice vysoké částky. A to přitom generace RTX 3000 přišla na trh s poměrně příznivými cenami, kdy například RTX 3060 dostala o 20 dolarů nižší dop. cenu než RTX 2060 a RTX 3080 byla přinejhorším stejně drahá jako RTX 2080.

Na své doporučené částky se ale Ampere dosud nepodívaly a asi už ani nepodívají, neboť nedostatek má na trhu vydržet až do nástupu nové generace Lovelace a nejspíše ještě déle. Čili NVIDIA a potažmo také AMD budou vypouštět do světa novou generaci karet s vědomím, že jejich doporučené ceny reálně platit nebudou (i když později v roce 2023 by už mohly) takže si mohou dovolit zdražovat.

Toto zdražení ale nemusí mít v podstatě žádné následky, neboť už nyní se karty prodávají čistě za tržní ceny dané poptávkou a nabídkou a nějaké MSRP nemá žádnou váhu. Jde tak spíše o vzdálenější budoucnost, kdy by se karty měly snad opět prodávat za výrobcem stanovené ceny a pak už bude záležet i na tom, zda si NVIDIA dokáže v očích zákazníků zdražení obhájit. Dosud se přitom mluvilo o tom, že Lovelace stejně jako RDNA 3 budou znamenat snad ještě větší růst výkonu, než jaký ukázaly dnešní generace, ale zda to bude opravdu takový růst i mezi předchůdci a nástupci z hlediska jednotlivých modelů, to se ještě uvidí. Zatím máme v ruce jen jedno číslo, a sice údajných 90 TFLOPS v FP32 pro nástupce modelu RTX 3090, což je obrovský rozdíl proti "pouhým" 36 TFLOPS.



