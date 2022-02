GeForce MX550 má v testech výkon integrovaných GPU AMD nebo GTX 1050

Nové mobilní grafické čipy GeForce MX550 by měly přinést trochu vyšší grafický výkon než běžná integrovaná řešení, ale první testy ukazují, že to nebude až tak dobré. Novinka je založena na starší architektuře Turing (GPU TU117) a podporuje i technologii Nvidia Optimus, která umožňuje dynamické přepínání mezi integrovaným GPU procesoru a dedikovaným GPU GeForce. Na Internetu se nyní objevil výsledek testu v PassMarku a toto GPU dosáhlo výkonu 5014 bodů. Abychom pochopili, co to vůbec znamená, je třeba to uvést do kontextu.



Mnoho médií zmiňuje např. to, že Ryzen 9 5900HS s integrovaným GPU dosáhl 4968 bodů, takže Nvidia je na tom zhruba stejně jako iGPU v Ryzenech. S tímto srovnáním bych byl ale poněkud opatrný. Když se podíváme do tabulky výkonu, najdeme tam třeba Ryzen 7 5800HS dokonce se 7391 body a naopak Ryzen 9 5900HX s pouhými 3426 body. Na základě takových lišících se dat, která mohou mít mnoho dalších proměnných, se nedá stavět. Můžeme alespoň říci, že se výkon pohybuje zhruba někde kolem úrovně integrovaných GPU procesorů AMD a více nám řekne spíše srovnání s iGPU Intelu. Tam se např. Iris Xe pohybuje kolo 2800 bodů, takže nějaký rozdíl tu přeci jen je.

Budeme tedy muset zavítat spíše do desktopové sféry, kde jsou výsledky více vypovídající a méně ovlivněny chlazením, nastavením GPU a paměti jako u notebooků, a k dedikovaným GPU u notebooků. Mobilní GTX 1050 zde má 4462 bodů, desktopová 5107 bodů. Mobilní GTX 1050 Ti a mobilní GTX 1650 Max-Q jsou pak kolo 5900 bodů.

