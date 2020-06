GeForce NOW navyšuje kapacitu pro hráče a nabízí dalších 19 her

Společnost NVIDIA tak slíbila svůj slib a navyšuje kapacitu evropských serverů služby GeForce NOW, v jejichž rámci musela dříve pozastavit přijímání nových členů s placenými účty (Founders). Nyní je tak znovu možné využít časově omezené nabídky pořídit si předplatné na 12 měsíců za cenu 139 Kč/5,49€ měsíčně, anebo můžeme také využít nabídky bezplatného členství, což ovšem znamená, že máme časově velice omezenou dobu hraní a přednost ve využití kapacity serverů mají platící zákazníci.

NVIDIA dále oznamuje, že rozšiřuje schopnosti funkce Highlights dostupné v rámci GeForce Experience, přičemž některé tituly jako Fortnite a Kingdom Come: Deliverance ji už v základní podobě podporují také v GeForce NOW. Zde můžete nalézt plný seznam. Nejnovější verze Highlights využívá pro zachycení nejlepších momentů z her, jako jsou třeba vítězné zásahy protivníka, cloudové servery NVIDIE, čili umělou inteligenci pro rozeznávání vzorů a obrazů, aby funkce nabídla co možná nejvhodnější materiál. Chytrá verze Highlights bude během následujících týdnů k dispozici pro první dvě hry, a to Counter-Strike: Global Offensive a League of Legends. Později přijde i pro jiné a také bude k dispozici na macOS.

Rozšiřuje se také nabídka her pro GeForce NOW, a to o dalších 19 her, do čehož spadá šest her vracejících se v rámci programu opt-in (platí od 22.00 SEČ).

Satisfactory (na Steamu od 8.6.)



Black Squad (návrat na GeForce NOW)



Farm Together (návrat na GeForce NOW)



Minion Masters (návrat na GeForce NOW)



SCUM (návrat na GeForce NOW)



Terminator: Resistance (návrat na GeForce NOW)



XERA: Survival (návrat na GeForce NOW)



Anno 2070 (Uplay)



Cloudpunk



Far Cry 4 (Epic Games Store)



Far Cry 5 (Epic)



Left 4 Dead



Rayman Legends (Epic and Uplay)



Rules Of Survival



South Park: The Stick of Truth (Uplay)



South Park: Fractured But Whole (Uplay)



Tale of Wuxia



Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist (Uplay)



Totally Reliable Delivery Service

Tale of Wuxia

Ceny souvisejících / podobných produktů: