GeForce NOW s RTX 3080 nyní i za 539 Kč na měsíc

Herní streamovací služba GeForce NOW stále funguje zdarma, ovšem ve zcela základní podobě, která nám umožní zahrát si v kuse jen jednu hodinu a pokud budou servery plné, přednost budou mít vždy platící zákazníci. Ti mají několik možností, jako základ je tu členství Priority, které nabídne maximálně 1080p při 60 FPS a možnost hrát i se zapnutým ray tracingem, a to až 6 hodin v kuse. Za Priority přitom zaplatíme 269 Kč na měsíc, anebo výhodnějších 1349 Kč za půl roku.

V případě verze RTX 3080, čili služby, která nám má v podstatě poskytnout výkon zmíněné karty fyzicky umístěné ve vzdáleném serveru, bylo ale dosud k dispozici jen půlroční členství za 2690 Kč. To se mění a nově si můžeme zaplatit také jen měsíc, a to za 539 Kč. Pokud si tak někdo chce na kratší dobu ověřit, zda taková služba pro něj vůbec bude mít smysl, má tu možnost.

Verze RTX 3080 nám přitom nabízí s využitím Shield TV rozlišení až 4K s HDR a 60 FPS, ovšem na PC či Macu to bude maximálně 1440p, jenomže se snímkovou frekvencí až 120 Hz, což bude záviset především na náročnosti hry. Délka relace se také prodlužuje na osm hodin.

Musíme ale mít k dispozici i vhodnou internetovou konektivitu, která by měla mít především co nejnižší odezvu, a sice dle NVIDIE maimálně 80 ms a lépe pak pod 40 ms. Pak jde pochopitelně i o propustnost. Pro hraní s rozlišením 720p při 60 FPS potřebujeme download alespoň 15 Mb/s a pro 1080p při 60 FPS už to chce 25 Mb/s. Zajímavé je, že pro rozlišení 1440p/1600p při až 120 FPS má stačit i 35 Mb/s