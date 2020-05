GeForce Now se rozrůstá o 17 her, čtyři z nich jsou novinky na Steamu

Již několik týdnů v řadě Nvidia pravidelně rozšiřuje nabídku her dostupných na své platformě GeForce Now. Snaží se tak alespoň částečně vyplnit mezeru, která vznikla po odchodu významných studií jako 2K Games, Bethesda, Activision Blizzard, Konami, Rockstar, EA nebo Square Enix. Z významných společností zůstal platformě věrný snad jen Ubisoft, mezi přírůstky v posledních několika týdnech proto převažují nezávislé a starší tituly. Od tohoto týdne si mohou předplatitelé i ti, kteří využívají jen bezplatnou verzi GeForce Now, zahrát dalších sedmnáct her.

V seznamu nalezneme také tři hry, které se v GeForce Now objevily ve stejný den jako v obchodě Steam, nebo dokonce před samotným zahájením prodeje. Sci-fi thriller Observation sice vyšel již před rokem v Epic Games Store či Humble Store, ale na Steamu se objevil teprve nyní. Jedná se o hráčsky docela dobře hodnocený titul, který ocenili také odborníci cenou BAFTA za nejlepší britskou hru. Hráč v tomto vesmírném thrilleru zjišťuje, co se stalo s Dr. Emmou Fisherovou a posádkou její mise. Činí tak přitom z pohledu systému umělé inteligence S.A.M, respektive ovládáním jeho kamer a nástrojů. Observation navíc slaví vstup na Steam slevou ve výši 50 %, přičemž za 10,5 eura se jedná o dost zajímavou nabídku.

Wonderful 101: Remastered je vylepšení verze akční adventury, ve které hráč se skupinou superhrdinů čelí invazi mimozemšťanů. Plošinovka s pixelovou retro grafikou Rez Plz si zatím nekoupíte, ale měla by vyjít ještě v tomto čtvrtletí. Autoři slibují hádanky a netradiční herní mechaniku, jejíž součástí bude smrt a oživování jedné z postav. V červnu vyjde Hunting Simulator 2, realistický simulátor lovu v různém prostředí od texaských pouští po evropské lesy. Na hráče čeká 33 druhů lovné zvěře a přes 160 zbraní. K dalším přidaným hrám patří podivná hororová adventura Amnesia: A Machine for Pigs nebo RPG Divinity: Original Sin Enhanced Edition a Lords Of The Fallen. Kompletní seznam novinek v GeForce Now uvádíme níže.

Nově přidané hry do GeForce Now od 21. 5. 2020

Observation (v den vydání na Steamu)



Rez Plz (v den vydání na Steamu)



Hunting Simulator 2 (v den vydání na Steamu)



The Wonderful 101: Remastered (na Steamu uvedeno tento týden)



Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition



Driftland: The Magic Revival



Furi



GUILTY GEAR Xrd -SIGN-



Jagged Alliance – Back in Action



Kingdom: Classic



Lords Of The Fallen



Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire



Occupy White Walls



Syberia 3



Wargame: Airland Battle



X Rebirth

