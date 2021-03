GeForce NOW zdražuje, nastupuje členství Priority

Mohlo by se zdát, že NVIDIA zavádí vedle účtu Founders ještě jeden, jehož majitelé budou mít další výhody, neboť sama mluví prostě o nové nabídce členství Priority. Ovšem ve skutečnosti se nabídka účtů Founders ruší a členství Priority poslouží coby náhrada.

NVIDIA tak v rámci GeForce NOW nabízí pouze dva typy účtů , a to jako doposud členství Free zdarma a pak nový Priority s cenou 269 Kč za měsíc, anebo 2690 Kč za rok. To ovšem znamená, že služba nyní zdražuje na dvojnásobek oproti nabídce Founders, která byla ostatně považována za úvodní, čili dočasnou.

A čím nám NVIDIA vysvětlí zvýšení cen? Samozřejmě především tím, kam za uplynulý rok dokázala službu GeForce NOW posunout. Ve svém výčtu uvádí jednak podporu řady nových her od jejich prvního dne na trhu, což platí například pro Cyberpunk 2077 či známé Free to Play tituly.

Dále tu máme neustále se rozšiřující knihovnu podporovaných her, která nyní už čítá přes 800 titulů a tento týden to jsou nově následující:

Do Not Feed the Monkeys (Steam)



GoNNER (Steam)



Loop Hero (Epic Games Store)



Monopoly Plus (Steam)



Snooker 19 (Steam)



System Shock: Enhanced Edition (Steam)



Wanba Warriors (Steam)

Pak nám NVIDIA připomíná, že GeForce Now nasbírala už téměř 10 milionů členů a že i díky nim se otevírají nová datová centra, jichž je nyní po světě již dvacet, přičemž nám nejbližší je stále v německém Frankfurtu. To sice zrovna neodpovídá přesné pozici tečky na následující mapě, ale žádné bližší tu opravdu není.

Kapacita stávajících center je také průběžně rozšiřována a neustále se pracuje na optimalizacích a novinkách. Nás by mohla znamenat třeba aktualizace na verzi 2.0.28, která má dorazit během následujícího týdne a nabídne adaptivní synchronizaci na 60 a 59,94 Hz mezi serverem a naším monitorem. Díky tomu se můžeme těšit na plynulejší běh her. Pracuje se také na efektivnějším využití dostupné datové propustnosti, což ocení především ti, jejichž internetová konektivita není dokonalá.

