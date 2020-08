GeForce NOW získává Othercide a další hry

Nabídka služba GeForce NOW se jednak dočkala návratu jednoho titulu, a to konkrétně Russian Fishing 4, ale vedle toho chce NVIDIA zvláště upozornit na novinku Othercide ze Steamu. Celkem je tu pak osm novinek:

Othercide je hororová tahová strategie či dle Steamu spíše taktická hra, která se odehrává v monochromatickém světě. Hráč se v něm bude muset rozhodnout o tom, jaké oběti přinese, aby zachránil svou realitu.

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE zase přichází jako novinka z Epic Games Store a jde o pokračování originální FPS, kde čas plyne jen tehdy, když se pohybujeme. Na rozhodování tak máme času kolik chceme, ale jak dojde na akci, je třeba konat obezřetně, s nejvyšší efektivitou a především předvídat. Za zmínku stojí také známé áčkové tituly Just Cause 2 a Thief.

Krom toho byla na Steamu rozjeta akce výprodeje spojeného s Quakeconem. Ten odstartuje tento víkend a jednat se bude pochopitelně o virtuální Quakecon . Začne už v pátek, potrvá do neděle a my jej budeme moci sledovat na serveru Twitch . Co se týče výprodeje na Steamu, ten se týká veškeré produkce Bethesdy, takže na její hry jsou připraveny až 80procentní slevy na hry a série The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom, Fallout, Dishonored, Prey, Rage a samozřejmě Quake.