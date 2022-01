GeForce RTX 3050 pro těžaře? LHR a klesající hodnota ETH prodlužuje návratnost

To ostatně platí pro grafické karty obecně, pokud vezmeme v úvahu výrazně spadlé hodnoty kryptoměn a LHR omezení výkonu na kartách GeForce. Ovšem v tomto ohledu není nic jednoznačné. LHR už dnes jde do jisté míry obejít a využít pro těžbu výkon celé karty, i když to znamená těžit Ethereum s jinou kryptoměnou a pak nikde není uvedeno, že Ethereum za měsíc nebude opět nad 4000 USD.

Aktuální situace ale těžbě moc nepřeje a šlo by namítnout, že i 2500 USD za Ethereum je částka, která je ještě stále slušná a právě před rokem to byla ještě jen cca polovina. Ovšem před rokem se ještě nepálilo Ethereum, které tehdy získávali těžaři a především pak výkon celé sítě dosahoval jen kolem 330 TH/s, zatímco dnes je to už téměř trojnásobek, což zjednodušeně znamená i třetinový zisk ETH při stejném výkonu. Výdělek těžařů přepočítaný na dolary tak nyní povážlivě klesl, zvláště pokud někdo provozuje LHR verze GeForce RTX 3000 či prostě karty, které už nepatří mezi nejefektivnější.

To platí i pro nové GeForce RTX 3050, které dosud nejsou na trhu, ale těžaři už pochopitelně vědí, co od nich mohou očekávat. A není to moc, neboť dle VideoCardz je výkon cca 12,6 MH/s při 73 W, i když dle čínského zdroje lze kartu vyladit na 13,7 MH/s při 57 W.





To nakonec není tak špatné, respektive jde prostě o odpovídající LHR výkon. Ovšem pokud se má tato karta prodávat za 350 dolarů, znamená to, že při současných podmínkách by nám trvalo si na ni těžbou Etherea vydělat cca 700 dní, neboť lze reálně počítat s pouhým půldolarem za den. Jenomže to do toho nepočítáme náklady na energii, které nám mohou daný zisk zcela vymazat, a to zvláště nyní, kdy jsou ceny energií velice vysoké.

Výkon hardwaru používaného pro těžbu Etherea ovšem v průběhu ledna zatím stále vytrvale roste a růst může i nadále. Poslední výrazný pokles se objevil loni, kdy hodnota kryptoměn po bull runu náhle v polovině května klesla, přičemž výkon sítě Etherea zareagoval až cca měsíc později. To bylo navíc ovlivněno nuceným exodem těžařů z Číny, zatímco aktuální situace je odlišná.



Nicméně pokud bude růst výkonu pokračovat a hodnota Etherea se opět nezvedne, mohlo by to nakonec poptávku po kartách ze strany těžařů alespoň redukovat a jejich ceny snížit, na což ukazuje i to , že výdělek těžařů na TH/s (bez započítání nákladů na energie) už klesl na úroveň z konce roku 2020.

