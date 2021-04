GeForce RTX 3050 & RTX 3050 Ti: specifikace i výkon mobilních verzí

GeForce RTX 3050 & RTX 3050 Ti by už pro těžaře nemusely být tak zajímavé, neboť mají prostě a jednoduše jen 4 GB paměti GDDR6 a to už pro těžbu Etherea nestačí. Problém je ale ten, že ze 4GB bufferu nebudou nadšeni ani samotní hráči, i když je zřejmé, že vzhledem k vyprahlosti trhu budou i takové karty mizet z pultů jak teplé rohlíky.

GeForce RTX 3050 Laptop GPU GeForce RTX 3050 Ti Laptop GPU GPU GA107 (GN20-P0) GA107 (GN20-P1) CUDA 2048 2560 Turbo (35W) 1057,5 MHz 1035 MHz Turbo (50W) 1455 MHz 1410 MHz Turbo (60W) 1500 MHz 1485 MHz Turbo (80W) 1740 MHz 1695 MHz FP32 výkon 7,2 TFLOPS 8,7 TFLOPS Takt pamětí (efekt.) 5,5 GHz 5,5 GHz Paměti a kapacita 4GB GDDR6 4GB GDDR6 Sběrnice 128bit 128bit

Mobilní verze obou karet přijdou jako obvykle s několika konfiguracemi dle limitů TDP a ty pochopitelně značně ovlivní takty i výsledný výkon. Výrobci notebooků by ale snad už měli poctivě své zákazníky informovat, jaké TDP mají karty nastaveno v různých modelech.

Desktopové verze budou pochopitelně mít výše nastavené TDP (či TBP) a v jejich případě spíše dosáhne hranice 100 W vzhledem k tomu, že RTX 3060 má 170 W. Je tu také otázka, zda desktopové karty budou mít stejná GPU rovněž s 2048 a 2560 CUDA jádry, neboť právě RTX 3060 má 3840 CUDA jader v mobilní verzi, ale jen 3584 v desktopové.

Server Notebookcheck.net se s námi nyní podělil také o výkon nových GeForce RTX 3050 & RTX 3050 Ti, ale zatím nejde o moc podrobné testy.





Vypadá to ovšem, že RTX 3050 Ti bude výrazně výkonnější v reálné zátěži, jak ukazuje test v titulu Shadow of the Tomb Raider. My ovšem nevíme, jaké verze karet byly testovány, čili s jakým TBP.



