GeForce RTX 3060 se ještě neprodávají, ale jejich ceny už rostou

Vypadá to, že trh s grafickými kartami ještě nevyčerpal nový příděl absurdních situací, které způsobuje celkový nedostatek zboží na trhu. Je přitom zřejmé, že NVIDIA si s vypuštěním GeForce RTX 3060 na trh dává na čas a zřejmě chce zajistit, aby byly zásoby co nejbohatší, stejně jako když pozdržela vydání karet RTX 3070.

Jenomže my stejně nečekáme nic jiného, než velice rychlé vyprodání dostupných karet s tím, že zvláště na západě se o jejich zásoby poperou i scalpeři. GeForce RTX 3060 se vyprodají téměř hned, jakmile vstoupí do prodeje, což je zřejmé už jen vzhledem k tomu, že na trhu nejsou žádné dostupné alternativy. Kdokoliv tak má zájem o výkonnější herní kartu, bude se snažit o koupi nové RTX 3060. Prodejci to samozřejmě dobře ví, a tak přichází už nyní na řadu zvyšování cen naskladňovaných karet a my můžeme na částky blízké doporučeným 329 dolarům zapomenout.

ceny v polském ProShopu: alespoň 2799 zlotých (16 tisíc korun)

Podívat se můžeme na ceny v Polsku nebo západních ProShopech, kde už nyní visí částky alespoň 500 eur, za něž bychom běžně chtěli už spíše mnohem silnější GeForce RTX 3070.

V evropském obchodě PCDIGA už také mají za sebou první vývoj cen karet jako ZOTAC Twin Edge či Twin Edge OC, které byly původně "nabízeny" za 490,00 a 599,90 eur. Nyní jejich ceny vzrostly a kupodivu se k sobě i značně přiblížily, neboť činí 689,00 a 699,90 eur. A to už je zase cena, která by měla platit spíše pro GeForce RTX 3080.

Prodejci přitom už musí velice dobře vědět, jak na tom budou prvotní zásoby karet, neboť za zbylých deset dní minus dva víkendové se toho už moc nestihne. Šance pro hráče získat slušnou sestavu za rozumnou cenu tu tak zůstává snad jen v případě hotových sestav, ale pochopitelně ne každý má zájem o celý nový počítač a navíc to bude chtít vybírat spíše mezi výrobky velkých firem jako Dell, HP, Lenovo či alespoň mezi velkými lokálními značkami.

Ceny souvisejících / podobných produktů: