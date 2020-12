GeForce RTX 3060 Ti: cenově nejvýhodnější grafika?

GeForce RTX 3060 Ti byla představena včera a dnes v 15:00 našeho času vstoupí do prodeje. NVIDIA už včera oznámila, že doporučená cena je 11.500 Kč s daní, ovšem za ni si budeme moci pořídit spíše jen verzi Founders Edition, pokud ji vůbec seženeme.

Co se týče nabídky našich obchodů, rozdíl mezi uvedením této GeForce a starších Ampere je ten, že RTX 3060 Ti už na trhu najdeme před začátkem prodeje i s cenami. A ty skutečně začínají na 11.500 Kč, pokud jde o kartu GAINWARD GeForce RTX 3060 Ti Ghost, ovšem třeba za MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO dáme 14 tisíc (anebo jinde také téměř 16 tisíc). Vypadá to tak, že šance na zakoupení této novinky dnes odpoledne bude a zákazník má možnost si dopředu v klidu prohlédnout nabídku částečně i s cenami. O to lítější boj ale pak může nastat o dostupné kusy.

Už včera jsme se letmo podívali na recenze, v nichž se jednoznačně potvrdilo, že GeForce RTX 3060 Ti skutečně je výkonnější než RTX 2080 Super, která ve své době přišla na trh s doporučenou cenou 21 tisíc korun s daní. Za víceméně podobné částky se prodávala doposud, ovšem nyní už je na trhu nedostupná a proti RTX 3060 Ti by ostatně stejně neměla šanci.

Nová GeForce má totiž velice slušné skóre s ohledem na poměr výkonu a ceny, které bude stále dobré i v případě, kdy ceny nebudou zrovna příznivé. Vychází zatím nejlépe ze všech nových karet, jak ukazuje třeba recenze na Hexus.net a i vzhledem k výše řečenému je zřejmé, že z hlediska výkonu a ceny je na tom oproti RTX 2080 Super téměř dvakrát lépe.

Živě se také diskutuje o tom, jakou kartu lze zařadit do mainstreamu a zda se právě třeba RTX 3060 Ti za něj dá označit. To je jedna z věcí, ve které asi nikdy nebude panovat obecná shoda, neboť na ni můžeme nahlížet z různých úhlů. Pokud jde o RTX 3060 Ti a čistě jen její výkon, pak platí, že jde přinejlepším o mainstream. Jestli ale někdo posuzuje kartu dle pořizovací ceny, má možnost ji zařadit v podstatě kamkoliv a neshody pak pramení především z toho, že ceny grafických karet od NVIDIE v posledních letech vzrostly a šlo především o skok mezi sériemi GeForce 600 a 700 a pak také mezi 1000 a 2000. Můžeme se tak přít o to, zda kartu za 400 či 500 dolarů lze označit za mainstream, anebo ne a to už je otázka úhlu pohledu.

Objektivní pohled na věc ale říká, že RTX 3060 Ti za cenu od 11.500 Kč dnes představuje velice dobrou nabídku.



