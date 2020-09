GeForce RTX 3060 Ti přijde za pár týdnů s více CUDA jádry než RTX 2080 Ti

Nové grafické karty řady Nvidia Ampere hodně zaujaly. Nabízí totiž opravdu výrazně zvýšené počty CUDA jader při podobných cenách jako předchozí modely. Není divu, že se mnoho lidí zajímá i o to, co předvede v nižších třídách (v tomto případě středním a vyšším mainstreamu). Vypadá to, že po RTX 3070, která se objeví 15. října, se ještě do konce října objeví další nižší model. Nemá to však být standardní RTX 3060, ale její lepší varianta GeForce RTX 3060 Ti. Je pravděpodobné, že tím chce Nvidia reagovat na nové Radeony RX 6000, které se mají objevit 28. října.



A co má tedy RTX 3060 Ti umět? Podle všeho má mít 8nm GPU GA104-200 (mnohdy se hovoří o GA106, přičemž ten by mohl být vyhrazen čisté RTX 3060). Pokud by tomu tak bylo, můžeme počítat s plochou čipu 392 mm2 a 17,4 miliardy tranzistorů jako u RTX 3070 (ta má GA104-300). Hovoří se o tom, že má mít 4864 CUDA jader, což by překonávalo i někdejší high-endovou kartu RTX 2080 Ti, která má "jen" 4352 jader. Výkon by tak mohl být opravdu velmi vysoký. Připomeňme, že RTX 3070 má 5888 jader. Dále se hovoří o 152 Tensor jádrech a 38 RT.

Frekvence čipu novinky zatím neznáme, ale dá se předpokládat, že by se mohla pohybovat lehce nad úrovní RTX 3070, která běží na 1500 MHz (čím vyšší model, tím více jader, ale také lehce nižší takt). Dalo by se tak předpokládat něco okolo 17 TFLOPS. RTX 3060 Ti bude vybavena 8 GB GDDR6 paměti se 14Gbps čipy a při zachování 256bitové sběrnice tak má dosahovat propustnosti 448 GB/s. Co se týče TDP, výrobci údajně projektují své karty pro zhruba 200W TDP, nicméně referenční modely by mohly být na 180 W.

Zhruba v době představení nových Radeonů se má objevit také RTX 3080 s 20 GB pamětí (nyní jen 10 GB) a hovoří se rovněž o RTX 3070 Ti s čipem GA104-400, 6144 CUDA jádry a 16 GB GDDR6X paměti.

