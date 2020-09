GeForce RTX 3070 v nabídce evropských obchodů, rozpětí cen je široké

Dle serveru Overclocking.com budou reálné ceny karet GeForce RTX 3070 mezi 520 a 680 eury, přičemž nejnižší ceny pochopitelně nabídnou prodejci u nepřetaktovaných karet se slabším chlazením či napájením a nejdražší budou přetaktované verze jako ASUS ROG STRIX a jiné. Tuto informace ostatně potvrzuje španělský prodejce PC Componentes, přičemž jeho ceny by měly víceméně odpovídat tomu, co uvidíme i na českém trhu, ostatně ve Španělsku platí na toto zboží DPH ve stejné 21% výši jako u nás.

Nejde tak už o nafouknuté předprodejní ceny, jimiž se některé e-shopy snaží přitáhnout zájem zákazníků, aniž by o produktech věděli více než ostatní. Ceny vypadají zcela reálně a jsou v souladu s tím, co udává server Overclocking.

NVIDIA samotná mluví o ceně startující na 499 eurech, čili reálně to bude spíše o 20 eur více a rozpětí končící na 680 eurech (pokud nebereme v potaz vyložené speciály) je tak celkem široké. GeForce RTX 3070 s cenou 519 eur je ostatně k dispozici i od samotné NVIDIE, přičemž u nás je Founders Edition karty RTX 3070 od NVIDIE slíbena za 14 tisíc korun a to opět odpovídá 519 eurům. Ovšem abychom se nedivili, když to v polovině října bude víc, neboť koruna vůči euru (i dolaru) začíná opět slábnout.