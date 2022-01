GeForce RTX 3080 12GB je oficiální, jde však o další nový model, nebo náhradu?

GeForce RTX 3080 12GB totiž nakonec dostává opravdu nejen více paměti, než kolik má původní verze, ale také novou verzi GPU GA102 s označením 220. Nejde tedy o změny, které by byly méně významné než u takové RTX 3090 Ti, kterou přitom NVIDIA na CES 2022 zmínila, ale tuto novinku, kterou vypustila na trh jen týden poté, vůbec nepředstavila. Jde snad o záměr, nebo v marketingu NVIDIE vládne zmatek?

Nástup nové RTX 3080 12GB potvrdily už i poznámky k novým ovladačům GeForce 511.17 a z popisků to vypadá, že tato karta snad ani nemá pevně stanoven svůj název, neboť jednou je označena za 12GB GeForce RTX 3080 a podruhé zase za GeForce RTX 3080 (12GB). Je tak možné, že oficiální název tohoto modelu prostě a jednoduše zůstane GeForce RTX 3080, čili že 10GB verze budou postupně nahrazeny novými. V takovém případě by dávalo smysl i to, že se NVIDIA rozhodla tuto výměnu nezmiňovat, i když se tedy rozhodně nedá mluvit o tom, že by byla nezajímavá.

RTX 3080 12GB totiž dostane díky GPU GA102-220 o 256 CUDA jader více, což se proporčně projeví i na počtu jader Tensor a RT. Jde přitom o naprosto stejný přírůstek, který bude dělit i kartu RTX 3090 od nové RTX 3090 Ti a platí to i o lepším paměťovém subsystému, v jehož případě jsou změny u nové RTX 3080 12GB ještě markantnější. Se 2 GB paměti navíc totiž nutně přichází i širší rozhraní, které zajistí vzrůst propustnosti ze 760 na 912 GB/s, což je v procentuálním vyjádření mnohem více než 936 vs. 1008 GB/s na nové RTX 3090 Ti.

TBP karty se pak zvyšuje o 30 W na 350 W, čili bude odpovídat modelu RTX 3080 Ti, který má ale lépe vybavené GPU, čili RTX 3080 12GB dostane alespoň lepší takty, respektive si zachová stejné takty, jaké má původní RTX 3080 (1440/1710 MHz).

Na trhu pak můžeme počítat zatím s cenami, které budou asi dle nabídky ze západních obchodů možná o 20 procent vyšší, než za jaké se prodávají 10GB RTX 3080. V takovém případě by ale šlo o výsledných cca 50.000 Kč, ale to už by se tato karta příliš přiblížila modelu RTX 3080 Ti. Na druhou stranu, pokud dnes mají prodejní ceny ovlivňovat i těžaři, pak by taková částka mohla odpovídat vzhledem ke stejné paměťové propustnosti RTX 3080 12GB a verze Ti, neboť především na ní stojí výkon v těžbě.

INNO3D GeForce RTX 3080 12GB CUDA Kapacita Typ paměti Rozhraní Turbo GPU Takt pamětí INNO3D GEFORCE RTX 3080 ICHILL BLACK LHR 8960 12GB GDDR6X 384-bit 1755MHz 19Gbps INNO3D GEFORCE RTX 3080 ICHILL FROSTBITE 8960 12GB GDDR6X 384-bit 1755MHz 19Gbps INNO3D GEFORCE RTX 3080 ICHILL X4 8960 12GB GDDR6X 384-bit 1755MHz 19Gbps INNO3D GEFORCE RTX 3080 ICHILL X3 8960 12GB GDDR6X 384-bit 1755MHz 19Gbps INNO3D GEFORCE RTX 3080 X3 OC 8960 12GB GDDR6X 384-bit 1725MHz 19Gbps

Své modely už představila firma Inno3D a z jejich popisků nám skutečně vyplývá, že neexistuje žádné SKU jako GeForce RTX 3080 12GB a nové karty zůstávají prostě součástí RTX 3080.

Ceny souvisejících / podobných produktů: