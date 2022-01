GeForce RTX 3080 12GB v testu: malý rozdíl za velký příplatek?

GeForce RTX 3080 12GB tak není samostatný model či SKU a jde v podstatě stále o kartu spadající do kolonky GeForce RTX 3080. Právě proto pro 12GB modely neexistuje jednoznačný produktový název a NVIDIA ani nestanovila doporučenou koncovou cenu (MSRP). Nechala to zkrátka na trhu, čili ceny jsou určeny pouze tím, kolik si žádají výrobci/prodejci a kolik jsou zákazníci ještě ochotni zaplatit, což je pochopitelně ovlivněno celkovým nedostatkem. V takovém klimatu lze počítat s tím, že výkonnostní nárůst skutečně vůbec nebude odpovídat zvýšené ceně.

Nové GeForce RTX 3080 12GB dostaly oproti původním modelům o 2 SM v GPU i o 2 GB paměti navíc a namísto 320bitového paměťového rozhraní je tu již 384bitové, což i při stejně taktovaných pamětech zvedne propustnost ze 760 na 912 GB/s. Nelze ale očekávat propastné rozdíly ve výkonu, zvláště když se snížila základní frekvence GPU ze 1440 na 1260 MHz, ale turbo zůstalo na 1710 MHz.

Na co ale ukazují testy, které provedl server Techspot ? Ten využil platformu AMD s procesorem Ryzen 9 5950X s aktivovanou funkcí Resizable BAR a testoval v celkem 12 hrách a v obvyklých rozlišeních 1080p, 1440p a 2160p.

Dle výsledků se dá říci, že 12GB RTX 3080 je zhruba na půli cesty mezi 10GB RTX 3080 a RTX 3080 Ti, takže jí zřejmě výrazně pomohla spíše vzpruha v podobě rychlejších pamětí i vyššího TBP, neboť sama má jen o 2 jednotky SM více než původní RTX 3080, ale do výbavy RTX 3080 Ti jí chybí dalších 10 SM. Spotřeba přitom už plně odpovídá zvýšenému 350W TBP, čili je na úrovni karet RTX 3080 Ti a RTX 3090.

Pokud jde o ceny, pak autor hlásí, že v USA je nová 12GB karta rovněž někde na půli cesty mezi 10GB RTX 3080 a RTX 3080 Ti (cca 1400 a 2000 USD). V českých obchodech přitom staré RTX 3080 stojí cca 40 tisíc korun a horší verze se dají sehnat i levněji, zatímco RTX 3080 Ti přijdou už spíše na 53 tisíc. Těžko pak v nabídce hledat novou 12GB RTX 3080, zvláště pokud by měla být dostupná, ale pokud má platit výše řečené, mohla by stát kolem 46 - 47 tisíc korun, čili o cca 15 až 20 procent více než stará verze.

12GB RTX 3080 přitom nabídne jen o 4 až 6 % vyšší výkon než 10GB model, čili lze počítat s tím, že vyšší cena tomu odpovídat nebude. Ovšem to pochopitelně platí i pro RTX 3080 Ti a obecně je dobře známo, že absolutní hi-end nepředstavuje výhodnou koupi s hledem na poměr výkonu a ceny. Je také třeba vzít v úvahu také to, že dostaneme o 2 GB paměti navíc, nicméně zda je skutečně můžeme využít, a ty tak budou představovat reálnou výhodu, to už je jiná otázka a obecně lze říci, že 10GB na RTX 3080 stačí.



