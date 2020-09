GeForce RTX 3080 právě vstoupily do prodeje

GeForce RTX 3080 dostala oficiální cenu 699 USD stejně jako nereferenční verze modelu GeForce RTX 2080 z generace Turing a později za stejnou výchozí cenu nastoupily také GeForce RTX 2080 Super. To jen referenční Founders Edition byly o sto dolarů dražší, ale dnes to nevypadá na žádný rozdíl cen, alespoň těch oficiálních.

Dnes už přitom původní RTX 2080 seženeme jen těžko, neboť ty byly nahrazeny modernější verzí Super, která se dala původně sehnat i za cca 21 tisíc a lepší verze pak alespoň o tisíc korun dráž. Dnes ale očekáváme, že na trh nastoupí spíše nepřetaktované verze, i když můžeme očekávat i takovou EVGA RTX 3080 FTW3 Ultra s taktem až 1800 MHz.

Postupem dní od představení nové generace GeForce Ampere se také objevily i slevy stávajících modelů generace Turing, i když ty jsou zatím spíše opatrné a rozhodně ne plošné. Mnohé obchody si spíše drží ceny z léta a zákazníci jistě zase čekají na to, jaké úvodní ceny nové generace se objev a vůbec i na to, jaká bude dostupnost karet RTX 3080. Taková MSI GeForce RTX 2080 SUPER GAMING X TRIO za 17,5 tisíce by před půl rokem byla jistě velice dobrou koupí, ale dnes tak rozhodně nevypadá a to ještě ani nevíme, co předvede AMD.

Od 15:00 tak mají být GeForce RTX 3080 v prodeji, takže bychom měli znát i ceny v různých obchodech.

Ceny konečně naskakují v prvních obchodech a dají se označit za velice zajímavé. Například taková GAINWARD GeForce RTX 3080 Phoenix je k dispozici za 19 tisíc korun s daní, respektive byla k dispozici na několik sekund. Vypadá to tak, že karty budou mizet z obchodů velice rychle, i když nevíme, co v daném případě způsobilo vyřazení karet z nabídky namísto toho, aby byly označeny jako dočasně nedostupné.

V každém případě nastupují očekávané ceny kolem 21.500 Kč za běžné modely s výchozími takty. Úderem patnácté hodiny se ale RTX 3080 rozhodně nezačaly prodávat všude, takže kdo chce svůj kousek co nejdříve, musí sám číhat a především konat rychle, pokud na nějaký narazí.

Ceny souvisejících / podobných produktů: