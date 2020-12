GeForce RTX 3080 Ti prý až v únoru, dříve nastoupí 3060

NVIDIA i AMD si už tento rok dají pohov, ovšem v lednu by se obě firmy měly pustit opět plnou silou do příprav nových grafických karet. Od NVIDIE očekáváme právě odpověď na nové Radeony v podobě GeForce RTX 3080 Ti, jež má poskytnout více výkonu i paměti. Prostá 20GB verze karty RTX 3080 tak nepřijde, což by ani nevypadalo dobře, neboť NVIDIA by tím v podstatě přiznala, že původní RTX 3080 mají málo paměti. Nicméně očekáváme i něco jiného.

GeForce RTX 3080 Ti tak dle informací od Igora Wallosska nakonec dorazí až v únoru (mezi 11. a 17. 2.) a ne v lednu, což potvrzuje ze svých zdrojů server VideoCardz . Zatím není zřejmé, zda tato karta bude mít opravdu stejný počet 10496 CUDA jader jako RTX 3090, nebo to nakonec bude někde mezi ní a RTX 3080. Rozhodně by však měla nabídnout lepší poměr ceny a výkonu než RTX 3090, ale na úrovni RTX 3080 to rozhodně nebude.

Dále se však uvádí, že RTX 3060 přijde ve dvou verzích se 6 a 12 GB paměti. To tvrdí Wallossek i Videocardz, přičemž tyto verze se mají lišit i počtem svých CUDA jader. Čili půjde v podstatě o karty, které tímto naváží na modely GTX 1060 3GB a 6GB z generace Pascal, z nichž 6GB verze se stala jednou z nejoblíbenějších grafických karet historie. Uvádí se též, že RTX 3060 6GB je ve skutečnosti přejmenovaná RTX 3050 Ti, ale to už je vedlejší.

Oba modely RTX 3060 mají nastoupit v lednu, přičemž 12GB model pravděpodobně o týden či dva dříve než 6GB model. Pokud je to ovšem pravda, pak nám vznikne zajímavá situace, kdy karta o několik úrovní níže bude mít více paměti než RTX 3080, což nebude vypadat moc dobře. Ale uvidíme.

