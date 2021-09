GeForce RTX 3080 Ti s 20 GB je reálná, objevila se v Rusku

O GeForce RTX 3080 Ti GAMING OC 20G od společnosti Gigabyte zavadil jistý ruský YouTuber Kolja zvaný Horník (КОЛЯ МАЙНЕР), který se dle vlastních slov vydal jednu takovou kartu sehnat hned poté, co se dozvěděl, kde jsou k dispozici.

Dle vyfotografovaného štítku to vypadá na reálný produkt a navíc jeho existenci dle daného SKU potvrzuje i server TechPowerUp , který má k dispozici příslušný BIOS. Vypadá to navíc, že vedle modelu GAMING OC existují ještě přinejmenším dva další od Gigabyte, které se dají zařadit mezi RTX 3080 Ti s 20 GB paměti, a sice Aorus Xtreme a Aorus Master. Díky zveřejněnému BIOSu nyní bude možné i to, aby se hardwaroví moddeři pokoušeli předělat své RTX 3080 z 10GB verzí na 20GB.

Nevíme, zda Kolja svou kartu opravdu získal pro sebe, nebo k ní měl spíše jen přístup, přičemž sama zůstala instalována v systému běžícím ve skladu jistého prodejce. Faktem ale zůstává, že tato karta může být dnes využita leda pro těžbu kryptoměn, neboť sama NVIDIA ji pochopitelně ve svých herních ovladačích nepodporuje a i z Gigabyte Russia na dotaz zaznělo, že žádná taková karta není v nabídce, a tedy nelze poskytnout ani ovladače.

Ukázalo se také, že daná karta ještě nebyla postižena LHR algoritmem, takže poskytuje v Ethash svůj plný výkon, který byl v případě konkrétního vyfoceného kusu již vyladěn pro těžbu. Konkrétně šlo o nastavení +100 MHz na GPU, +1000MHz na pamětech a 80% TDP, což možná nepůsobí jako ideální nastavení pro dosažení nejlepšího poměru výkonu a spotřeby, ale budiž. Při těžbě Ethera v Gmineru či NBminer tato karta poskytne výkon kolem 94 MH/s a v nejlepší kondici (či jen krátkodobě) pak až téměř 98 MH/s. Jde tak o výkon zcela srovnatelný s původní neokleštěnou RTX 3080, či možná jen trošku lepší, pokud by karta skutečně dokázala udržet až 98 MH/s.

Nakonec jsme se dozvěděli, že daná karta byla k dispozici ke koupi, a to za 225 tisíc rublů, čili cca 66 tisíc korun, a to samozřejmě s vidinou, že si na ní asi nikdo nikdy nezahraje, a mohl by tak jen doufat, že by se mu taková koupě stihla vyplatit díky vytěženým coinům.

Vypadá to tak, že NVIDIA si původně skutečně chystala velice odlišné modely RTX 3080 Ti, než jaké nakonec vyslala na trh a své plány měnila tak, jak jsme se v prvním letošním půlroce dozvídali z různých zdrojů. RTX 3080 Ti 20 GB tak měla zřejmě už velice blízko k vypuštění na trh a můžeme jen hádat, kolik se jich vyrobilo. Naopak je ale zřejmé to, k čemu dnes asi slouží.



