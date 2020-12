GeForce RTX 3080 Ti se opět objevuje, tentokrát už v ovladačích

Na fórech Laptopvideo2go se objevily následující řádky, které obsahují několik Device ID dosud nepředstavených produktů firmy NVIDIA a mezi nimi máme také GeForce RTX 3080 Ti.

NVIDIA_DEV.1FBB = “NVIDIA Quadro T500”



NVIDIA_DEV.2205 = “NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti”



NVIDIA_DEV.2235 = “NVIDIA RTX A40”



NVIDIA_DEV.2321 = “NVIDIA GA103”



NVIDIA_DEV.2501 = “NVIDIA GA106”



NVIDIA_DEV.2505 = “NVIDIA GA106”



NVIDIA_DEV.2520 = “NVIDIA GeForce RTX 3060 Mobile / Max-Q”



NVIDIA_DEV.2583 = “NVIDIA GeForce RTX 3050”

O její přípravě jsme se dozvěděli už dříve a dle VideoCardz lze ID 2205 ověřit i z jiných zdrojů, nicméně my stále nevíme, jaké přesné specifikace nám nová RTX 3080 Ti nabídne. Mohlo by to být v podstatě stejné GPU, jaké NVIDIA montuje i na RTX 3090, ale také něco mezi ní a RTX 3080, to se ještě ukáže.

Jisté je, že pro GeForce RTX 3080 se počítá s mnohem větší kapacitou paměti, než jakou nabízí RTX 3080. Konkrétně by to mělo být celkem 20 GB GDDR6X, ostatně právě v kapacitě paměti dnešní GeForce RTX 3080 a 3070 pokulhávají za Radeony RX 6000. To by navíc mělo platit i pro slabší verze, jež mají nabídnout 12 GB, a přitom jít proti kartám RTX 3060 Ti a slabším, jež dostanou přinejlepším 8 GB.

Uvidíme tak, k čemu se NVIDIA nakonec rozhoupe, nicméně ona stejně moc prostoru k manévrování mezi RTX 3080 a RTX 3090 nemá, alespoň tedy z hlediska výbavy GPU. Dávalo by tak smysl, aby RTX 3080 Ti skutečně nabídla 10496 CUDA jako má i RTX 3090, zvláště když se očekává, že takty GPU vzhledem k 10 GB paměti navíc spíše klesnou, aby se zachovalo TBP 320 W.

GeForce RTX 3080 Ti by se měla objevit snad někdy během ledna.

