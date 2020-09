GeForce RTX 3080 v testech: o 30 % výkonnější než RTX 2080 Ti

NVIDIA GeForce RTX 3080 přijde na trh právě za týden, 17. září, takže jsme mohli předpokládat, že právě v ten den bude zvednuto i informační embargo, co se týče podrobných testů a recenzí. Ve skutečnosti ale budou moci být zveřejněny už v pondělí 14. září a musí se také dopředu připravit, takže je zřejmé, že už se pilně testuje a není ani divu, že se objevily už výsledky v 3DMarku, ale také jiné testy.

Sama NVIDIA v případě RTX 3080 slibovala prostě a jednoduše dvojnásobný výkon karty RTX 2080, kterou v následujícím grafu nemáme, ale máme tu RTX 2080 Super a RTX 2080 Ti:

Dle těchto výsledků se tak dá říci, že RTX 3080 představuje stejný výkonnostní skok od RTX 2080 Ti, jaký ta předvádí v porovnání s RTX 2080 Super. Zde o dvojnásobek výkonu RTX 2080 rozhodně nejde, pokud budeme uvažovat o tom, že verze Super je oproti ní přinejlepším o 10 procent výkonnější. Ale na druhou stranu jde pouze o syntetické benchmarky.

Server VideoCardz zmiňuje také další sadu výsledků RTX 3080 v 3DMarku a srovnává s RTX 2080 Super i Ti:

3DMark Fire Strike Performance: 31919 (+25% 2080Ti, +43% 2080S )



3DMark Fire Strike Extreme: 20101 (+24% 2080Ti, +45% 2080S )



3DMark Fire Strike Ultra: 11049 (+36% 2080Ti, +64% 2080S )



3DMark Fire Strike Time Spy: 17428 (+28% 2080Ti, +49% 2080S )



3DMark Fire Strike Time Spy Extreme: 8548 (+38% 2080Ti, +59% 2080S )



3DMark Fire Strike Port Royal: 11455 (+45% 2080Ti, +64% 2080S )

Z dalších výsledků to však vypadá, že nárůst výkonu přibližně o polovinu až necelé dvě třetiny lze od RTX 3080 ve srovnání s RTX 2080 Super očekávat i ve hrách. Dle tohoto zdroje jde o následující rozdíly:

Far Cry 5 +62%



Borderland 3 +56%



AC Odyssey +48%



Forza Horizon 4 +48%

test RTX 3080 s DLSS v Control

test RTX 3080 s DLSS v Death Stranding





Vypadá to tak, že v případě čistě rasterovaných her nelze v reálném světě očekávat skutečně dvojnásobek výkonu karty RTX 2080. Spíše to bude nárůst o dvě třetiny, ale počkejme si do pondělí na podrobné testy.

Ceny souvisejících / podobných produktů: