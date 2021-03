Geforce RTX 3090 s Resizable BAR otestována, jaký je výkonnostní bonus?

Výrobci grafických karet značek GALAX a Gainward začali nabízet na svých modelech GeForce RTX 3090/3080/3070 a 3060 Ti podporu funkce Resizable BAR, takže nyní si už můžeme přečíst o tom, jak nám ta může být užitečná na modelu NVIDIA GeForce RTX 3090 ve hrách. GeForce RTX 3060 už mimochodem podporu Resizable BAR má od začátku, takže v jejím případě není třeba provádět aktualizaci BIOSu a NVIDIA dříve oznámila, že její referenční verze přijdou s podporou Resizable BAR do konce března. Ten už přitom téměř končí a NVIDIA zatím žádné takové aktualizace nezveřejnila.

Dle NVIDIE bude také Resizable BAR na GeForce zpočátku podporovat jen velice omezený počet her, a to konkrétně Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield V, Borderland 3, Forza Horizon 4, Gears 5, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2 a Watch Dogs Legion, což platí pro RTX 3060. Mělo by to tak logicky platit i pro RTX 3090, která byla nyní testována na Chiphellu

Všechny testy byly provedeny v rozlišení 4K s maximální kvalitou, ostatně RTX 3090 je určena pro hraní v takovém rozlišení a při nižším by už mohl být leckde úzkým hrdlem procesor, i když zde by se přeci jen hodilo ještě Quad HD. Právě NVIDIA GeForce RTX 3060 má díky Resizable BAR nejlepší výsledky ve Full HD, ovšem to je také mnohem slabší karta. Ale co RTX 3090 ve 4K?

Dle tabulky tu rozdíly jsou, ovšem nijak zásadní a v průměru jde pouze o 3,2 %. Ovšem to se dalo očekávat. Přeci jen je to funkce, která nám poskytne výkon bez problémů zcela zdarma a škoda je pouze ta, že je v případě GeForce zatím omezena výběrem titulů.

