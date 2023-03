GeForce RTX 4060 a 4070 by mohly mít i standardní 8pinové konektory

Hardware byste vždy měli připojovat správně. Některé typy zapojení nicméně dovolí i mírné nedokonalosti, to ale není případ 16pinového napájecího konektoru 12VHPWR, který najdeme na grafických kartách GeForce RTX 3090 Ti a prozatím všech modelech GeForce řady RTX 4000. Vypadá to však, že u GeForce RTX 4070 a řady RTX 4060 by mohlo dojít ke změně a Nvidia nebude po výrobcích karet vyžadovat nový způsob napájení. Ten pochopitelně využít mohou, ale podle IgorsLab už nebudou muset. Je tak možné, že zejména standardně taktované modely se budou objevovat s klasickými 8pinovými napájecími konektory, což by se pro některé zákazníky mohlo stát netradičně velmi důležitým parametrem při výběru karty.



Prozatím se totiž hovoří o dvou variantách nové GeForce RTX 4070. Jedna verze by měla mít 225W TDP, půjde o přetaktované modely a zde by měl být vždy 16pinový konektor 12VHPWR. Druhá verze s 200W TDP by mohla, ale nemusela být přetaktovaná, a o napájení by se tu měl starat klasické 8pinové konektory, které známe už roky.

Ať tak či onak, uvedení nových karet se očekává 13. dubna. Proti RTX 4070 Ti se sníží počet CUDA jader z 7680 na 5888, Boost frekvence by měla být 2475 MHz (o něco více pak v případě OC modelů). Karty mají mít 12 GB GDDR6X paměti na 192bitové sběrnici s datovou propustností 504 GB/s. Ceny jsou stále neznámé.