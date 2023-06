GeForce RTX 4060 o 20 % rychlejší než RTX 3060 dle úniků i Nvidie

Mainstreamová karta Nvidia GeForce RTX 4060 už klepe na dveře, představit se má za pár dní (konkrétně 29. června za 299 USD). Objevují se už také různé benchmarky, a to jak neoficiální, tak i z dílen samotné Nvidie. Nejprve připomeňme, že RTX 4060 má mít 3072 CUDA jader (předchůdce 3584 jader), nicméně došlo k značnému navýšení taktu 1,32/1,777 GHz na 1,83/2,46 GHz, To vedlo nicméně spíše jen k mírnému navýšení hrubého výkonu z 13 na 15 TFLOPS (o necelých 19 %).

Zvýšila se kapacita L2 cache ze 3 MB na 24 MB, bohužel ale došlo ke snížení kapacity pamětí z 12 GB na 8 GB, adekvátnímu zúžení sběrnice ze 192 na 128 bitů a navzdory zrychlení čipů z 15 na 18 Gbps klesla paměťová propustnost ze 360 na 288 GB/s. Podle Nvidie by ale navýšení cache mělo snížit počet přístupů do paměti a ta by měla mít v praxi podobný výkon jako při propustnosti 453 GB/s. Příjemným zlepšením je snížení TGP ze 170 W na 115 W.



Jedním z testů byl Geekbench 6, který může posloužit k základnímu posouzení hrubého výkonu zejména mezi kartami jednoho výrobce. Vidíme tak, že RTX 3060 má o cca 15-16 % nižší výkon než RTX 4060 (resp. novinka asi o 18-19 % vyšší), nicméně na výkon RTX 3060 Ti už nedosahuje, ta je zhruba o 5-6 % výkonnější. Vidíme, že by nová RTX 4060 měla překonávat Radeon RX 7600.

Velkou výhodou nových karet je technologie DLSS, která dovoluje renderovat hru v nižším rozlišení velmi rychle a pak dopočítává zbývající detaily pomocí AI. I proto na snímku výše vidíme jinak těžko uvěřitelný 8násobný nárůst výkonu nové RTX 4060 proti starší RTX 1060, která touto technologií nedisponuje. Při využití Frame Generation by to dle Nvidie měl být dokonce 14násobek. Proto bude více vypovídající spíše se podívat na karty, které už podporují ray-tracing a DLSS. Máte-li doma RTX 2060, měla by novinka přinést 1,6krát vyšší výkon bez Frame Gen a 2,3krát vyšší s ním. Proti RTX 3060 si ale až tak moc nepomůžete. Tam je základní navýšení 1,2násobné (tedy o 20 %), s Frame Gen pak 1,7krát (o 70 %) a využíváte-li tuto technologii, pak by i takový upgrade mohl mít smysl. Šlo o testy v rozlišení 1080p.

Na dalším snímku bohužel nevidíme přesná čísla, ale v podstatě by to mělo odpovídat grafu výše, tedy v první části s hrami s AI Frame Gen by RTX 4060 měla mít o 70 % vyšší výkon než RTX 3060 a o 130 % vyšší než RTX 2060. Ve spodní části bez této technologie by mělo jít o rozdíly +20 %, resp. +60 %.

Nvidia dále upozorňuje na to, že DLSS je podporováno ve více než 310 hrách a aplikacích, RTX technologie jsou pak podporovány ve více než 400 případech. 79 % hráčů s GeForce RTX 4000 hraje se zapnutým DLSS, 83 % pak se zapnutým ray-tracingem. Nvidia dále říká, že díky vyšší efektivitě např. německý hráč, který hraním stráví 20 hodin týdně, přechodem z RTX 3060 na RTX 4060 během 4 let ušetří 132 USD. Toto srovnání má akorát jeden háček. Pokud předpokládáme přechod z RTX 3060 na 4060, je spíše nepravděpodobné, že by si takový hráč nechával RTX 4060 až po dobu 4 let (když z RTX 3060 koupenou nejdříve v roce 2021 by šel na novou generaci po cca 2 letech).