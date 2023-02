GeForce RTX 4060 prý přinese 115W TDP, ale jen 8GB VRAM

Společnost Nvidia chystá další levnější modely grafických karet GeForce RTX 4000. Zatím jsou v prodeji modely od high-endové RTX 4090 po stále vyšší mainstream až high-end RTX 4070 Ti. Postupně by se měly objevit i karty RTX 4070, RTX 4060 Ti a poslední úniky hovoří i o RTX 4060. Toto by teoreticky mohla být nejžádanější karta, pokud to ale Nvidia něčím nepokazí, jako je u této řady už tradičně cena. Máme tu totiž pozitivní, ale i negativní zprávy. Má tu být GPU AD107-400-A1, které bude vybaveno jen 3072 CUDA jádry. Připomeňme, že pro RTX 4060 Ti se počítá s GPU AD106-350-A1 a 4352 jádry. To je u RTX 4060 velmi výrazný pokles o více než 29 % a dokonce je to méně než u nynějšího modelu RTX 3060, který jich má 3584 (šlo by o 14% pokles). Dá se ale předpokládat, že si to novinka vynahradí mnohem vyšším taktem. Víme totiž, že architektura Ada Lovelace dosahuje mnohem vyšších frekvencí než předchozí generace. Teoreticky, pokud by se Boost takty pohybovaly kolem 2,5 GHz (o frekvencích zatím nepadlo slovo), znamenalo by to i přesto o cca 20 % vyšší hrubý výkon.



To by ve výsledku mělo rovněž znamenat pokles na 96 Tensor a 24 RT jader (dnešní RTX 3060 jich má 112, resp. 28). Bohužel to vypadá, že RTX 4060 by měla mít jen 8 GB paměti na 128bitové sběrnici a dosahovat při 18Gbps čipech přenosové rychlosti jen 288 GB/s. I to jsou nižší hodnoty než u dnešní RTX 3060, která má jak větší kapacitu 12 GB, tak i širší 192bitovou sběrnici, což znamená 360 GB/s. Přesto by tu měla být jedna velmi pozitivní zpráva. Architektura Ada Lovelace je výrazně efektivnější, takže by i přes nepříliš dobré specifikace, které patrně budou znamenat ne o moc vyšší výkon, přinese výrazně nižší spotřebu. Hovoří se o snížení TDP ze 170 W na pouhých 115 W, což by na mainstreamovou kartu bylo po dlouhé době opět docela pěkné číslo.