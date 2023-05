GeForce RTX 4060 Ti 16GB bude mít vyšší TDP než 8GB verze, RTX 3060 Ti končí

Podle všeho by se měly rozšířit řady grafických karet s architekturou Ada Lovelace už 24. května. Tehdy by se měly představit grafické karty GeForce RTX 4060 a RTX 4060 Ti, přičemž druhá jmenovaná má přijít jak v 8GB verzi, tak i 16GB variantě. Pouze 8GB RTX 4060 Ti by se současně měla začít i prodávat, na další dva modely (8GB RTX 4060 a 16GB RTX 4060 Ti) si budeme muset počkat do července. Proslýchá se, že Nvidia ukončí výrobu starší GeForce RTX 3060 Ti z konce roku 2020, aby bylo pro nové modely na trhu místo. I tak ale budou muset jít s cenami dolů, jinak budou vedle výkonnějších novinek takřka neprodejné. Spekuluje se totiž, že nové grafiky přijdou se stejnými cenami jako modely minulé generace, což je něco, co jsme u RTX 4000 dosud neviděli.



Objevila se také informace, že 16GB verze GeForce RTX 4060 Ti bude mít vyšší TDP než její slabší 8GB verze. Zde ale nemusíme zoufat. Zatímco mezigeneračně došlo k velmi příjemnému snížení z 200 W na 160 W u 8GB variant (z RTX 3060 Ti na RTX 4060 Ti), v případě 16GB varianty by měl být nárůst proti 8GB verzi jen minimální a hovoří se o 165W TDP. I to je stále dosti pěkná hodnota vzhledem k tomu, jaký výkon se očekává, a jak nepříjemně v posledních letech rostly spotřeby grafických karet.