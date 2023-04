GeForce RTX 4070: herní spotřeba 186 W aneb výkon 3080 za spotřebu 3060 Ti

Nvidia k připravované grafické kartě GeForce RTX 4070. Ten sice vypadá trochu divně s několika artefakty a velmi nízkou kvalitou snímku, prozrazuje ale několik zajímavých skutečností (je-li skutečně pravý). Na snímku vidíme známé údaje jako např. přítomnost RT jader 3. generace, Tensor jader 4. generace, podporu DLSS a HW akceleraci kodeku AV1. Už také víme, že se kapacita paměti zvýší z 8 GB GDDR6 na 12 GB GDDR6X, přičemž se také mírně zvýší propustnost pamětí ze 448 GB/s na 504 GB/s navzdory zúžení paměťové sběrnice z 256 na 192 bitů (zvyšuje se totiž takt o 50 %). Také vidíme, že se zvyšuje paměť L2 cache ze 4 MB na 36 MB.

Zajímavosti jsou ale především u dalších údajů. Podle prezentace by se TGP karty měla snížit z 220 W (u RTX 3070) na 200 W a průměrná herní spotřeba se má snížit z 215 W dokonce na 186 W. Zhruba o 30 W dolů rozhodně není špatnou zprávou. Při přehrávání videa se má spotřeba dostat z 20 W na 16 W a v nečinnosti má klesnout z 11 na 10 W. Opět tu vidíme, že by se cena nové RTX 4070 měla dostat na 599 USD, což je na úrovni bývalé RTX 3070 Ti. Oproti RTX 3070 by se tak cena měla navyšovat o 100 USD.

Tato čísla ale také znamenají, že by se výkon karty měl pohybovat zhruba na úrovni RTX 3080, která má podobný hrubý výkon (29 TFLOPS u RTX 4070 versus 29,8-30,6 TFLOPS u RTX 3080). Hlavní je ale to, že na tento výkon potřebuje RTX 3080 zhruba okolo 300-320 W, zatímco RTX 4070 by měla být na oněch 186 W, což je přibližně 60 % její spotřeby. Jinak řečeno, výkon RTX 3080 dostanete za spotřebu RTX 3060 Ti.