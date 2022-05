GeForce RTX 4090 prý s 21Gb/s pamětí a RTX 4070 s 18 Gb/s, spotřeba poroste

Už za několik měsíců by na trh měly nastoupit první karty GeForce generace Ada tvořené (nejspíše) 4nm procesem firmy TSMC, který je vyladěn pro potřeby NVIDIE. Ta jej označuje za N4, čímž jej lze odlišit od procesu TSMC 4N. Potvrzeno to nemáme, ale vypadá to, že NVIDIA tu do jisté míry vyměnila tranzistorovou hustotu za možnost dosažení vysokých taktů.



Známý leaker Kopite7kimi se nyní přihlásil s další malou náloží informací, z nichž si můžeme vycucnout to nejdůležitější. Jednak to vypadá, že NVIDIA dle očekávání pro začátek přichystá tři karty, a to RTX 4090, RTX 4080 a RTX 4070.

Právě RTX 4090 jako vlajkový model (než dorazí RTX 4090 Ti) má využít čip AD102-300 a dále 21Gb/s paměti GDDR6X s kapacitou 24 GB a 600W TBP.

Mnohem slabší RTX 4070 s AD104-400 se prý spolehne na 18Gb/s paměti, čili GDDR6, a to s kapacitou 12 GB. Její TBP prý bude 300 W, čili o 80 W vyšší než v případě RTX 3070, ale to není nic proti nárůstu TBP karty RTX 4090 o 250W (oproti předchůdkyni).

V obou případech nemůžeme o využití zmíněných pamětí vůbec pochybovat, a to z hlediska toho, zda budou či nebudou k dispozici. Už nyní se totiž využívají, a to 21Gb/s GDDR6X na kartě RTX 3090 Ti a 18Gb/s GDDR6 na nejnovějších Radeonech RDNA 2.

Vypadá to také, že NVIDIA si už konečně udělá pořádek v kapacitách paměti svých karet. Ty se evidentně nebudou zvedat, tedy ne celkově v rámci generace, ale aspoň by už mělo platit, že čím výkonnější karta, tím více paměti a snad také nebudeme muset řešit, zda kartě kalibru RTX 3080 vůbec stačí 10 GB. Generace Ada by tak měla stejně jako Ampere začínat na 8 GB a končit na 24 GB.

GPU GPC/TPC SM na TPC / celkově CUDA jádra L2 cache Sběrnice AD102 12 / 6 2 / 144 18432 96 MB 384-bit AD103 7 / 6 2 / 84 10752 64 MB 256-bit AD104 5 / 6 2 / 60 7680 48 MB 192-bit AD106 3 / 6 2 / 36 4608 32 MB 128-bit AD107 3 / 4 2 / 24 3072 32 MB 128-bit

Od serveru wccftech si také můžeme vypůjčit tabulku, v níž lze najít mix specifikací od leakerů a odvozených informací. Už jen z toho, že RTX 4070 má mít 12 GB paměti, můžeme snadno určit, že využije 192bitové rozhraní a pokud by AD103 na RTX 4080 měl mít 256bitové rozhraní, je jisté, že bude mít už 16 GB paměti (nejspíše opět GDDR6X).

Můžeme se ovšem pozastavit ještě nad údajnou paměťovou výbavou RTX 4070, neboť dle ní by šlo o propustnost pouze 432 GB, zatímco RTX 3070 má díky 256bitové sběrnici i přes pomalejší paměti 448 GB/s. To není velký rozdíl, ovšem RTX 4070 by samozřejmě měla být výrazně výkonnější, což nám opět jednou ukazuje, že význam L2 cache bude v generaci Ada zřejmě mnohem větší než u Ampere. Ostatně AD104 má mít 48 MB L2 cache oproti pouhým 4 MB v GA104. Můžeme tu tak větřit nějakou obdobu Infinity Cache.