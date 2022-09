GeForce RTX 4090 s 3,0GHz taktem dle testu 2× výkonnější než RTX 3090

Nová generace grafických karet Nvidia Ada Lovelace by se měla podle všeho představit už za pár dní na GTC 2022 (nejspíš 20. září). Na serveru Chiphell se objevil záznam obrazovky z benchmarku 3DMark Time Spy Extreme, který měl ukazovat výsledek testu nové grafické karty GeForce RTX 4090. Ta byla sice testována s ne zrovna high-endovým procesorem Intel Core i5-12400F, nicméně i to stačilo na dosažení opravdu výborných 20192 bodů.



Uvážíme-li, že standardní RTX 3090 získává v tomto testu podle databáze 3DMarku zhruba 10 tisíc bodů, je to opravdu excelentní výsledek a mezigeneračně zhruba 2násobný výkon. RTX 3090 Ti měla cca 11 tisíc bodů, takže i zde je to opravdu výrazný rozdíl. Testovaná grafická karta v uniklém benchmarku běžela na frekvenci 3015 MHz, což je proti Boost taktům předchůdců 1695, resp. 1860 MHz, jako z jiné galaxie. Otázkou pochopitelně je, nakolik bude tento takt nad 3,0 GHz u RTX 4090 standardním. Leaker rovněž zveřejnil, že testovaná karta měla TGP 450 W a využívala vzduchové chlazení, které je však obří a nevleze do menších skříní.