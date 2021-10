GeIL Polaris DDR5-4800 32 GB jsou již na trhu, prodává je Newegg

Pokud si někdo minule na Neweggu pořídil 32GB sadu pamětí DDR5-4800 od TeamGroup, může se na ni zatím jen koukat, tedy samozřejmě za předpokladu, že se dotyčný nějakým způsobem nedostal k příslušnému procesoru a základní desce. V každém případě prodej pamětí DDR5 v podstatě již odstartoval, i když jen omezeně a nyní je na Newegg k dispozici další nabídka, a sice GeIL Polaris RGB Sync DDR5-4800 (GOSR532GB4800C40DC) . Respektive byla k dispozici, neboť aktuálně už obchod hlásí, že má vyprodáno.

Není jasné, zda se na tyto paměti mohli zaměřit scalpeři, což se asi definitivně ukáže až po příchodu platformy Alder Lake-S na trh, v každém případě na eBay nyní žádné paměti DDR5 nabízeny nejsou. Je ale nepravděpodobné, že by scalpeři šli po těchto pamětech. Jednak zatím stále není jasné, zda zrovna DDR5-4800 vůbec budou představovat nějakou reálnou výhodu, zadruhé platí, že Alder Lake budou ještě podporovat DDR4 a nakonec dobře víme, že výroba pamětí DRAM je aktuálně jedna z mála oblastí, které se netýká jinak všeobecný nedostatek a DRAM mají v posledním letošním kvartálu dokonce zlevňovat. Pokud tak scalpeři po něčem půjdou, spíše to budou samotné procesory.

Paměti Polaris RGB Sync DDR5-4800 také ukazují své specifikace, jde samozřejmě o základní efektivní takt generace DDR5 a časování 40-40-40-77 při napětí 1,1 V, čili nic zvláštního a stejné vlastnosti včetně 32GB kapacity dvoukanálové sady nabízely i dříve prodávané moduly od Team Group. Ty jen na rozdíl od Polaris neměly žádný chladič a RGB podsvícení a také byly o 39 dolarů levnější, zatímco paměti GeIL přišly zájemce na 350 USD.

Co to znamená pro nás? Nejspíše to, že můžeme počítat s cenami 32GB základních kitů pamětí DDR5 kolem 9000 Kč, což je ovšem zhruba dvojnásobek částky, kterou dáme za slušnou 32GB sadu pamětí DDR4. Newegg nyní samozřejmě nemusel nasadit zrovna nízkou cenu, když DDR5 prodává s puncem exkluzivity, ale je jasné, že tyto paměti prostě budou zezačátku drahé, a tak se jistě budeme věnovat i tomu, jaký je rozdíl ve výkonu výsledných sestav.



Ceny souvisejících / podobných produktů: