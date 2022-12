GeIL uvádí DDR5-8000 paměti, mohou mít i aktivní chlazení

Výkonné paměťové moduly DDR5 dosahují dalších met. DDR5-8000 nevidíme sice poprvé, ale i tak jde o úctyhodný počin. Tentokrát se o něj postarala společnost GeIL. Ta uvádí několik novinek a takto vysokých frekvencí nyní dosahuje řada Polaris RGB a EVO V (standardní řada Polaris končí na DDR5-6600).



V případě modulů DDR5-8000 budou k dispozici 2×16GB kity s časováním CL38-48-48-90 a k tomu využijí zvýšené napětí na 1,45 V. Do prodeje půjdou už v prvním čtvrtletí příštího roku. Pokud jde o řadu EVO V, tak ta má dokonce aktivní chladič obsahující dva maličké ventilátory. Aby bylo možné vyrábět takové moduly, GeIL vyvinul systém Dyna 5, který automaticky testuje jednotlivé čipy a třídí je. Do modulů DDR5-8000 tak jdou jen ty nejlepší z nich (pokud už si výrobce nepřipravuje ty excelentní pro další a ještě rychlejší moduly do budoucnosti). Nové paměti byly validovány na základní desce Asus ROG Maximus Z790 Apex.