Geoffrey Hinton, jeden z otců AI, opouští Google a lituje své práce na ní

Ve věku 75 let se Geoffrey Hinton rozhodl jít do důchodu. Jde o vědce, který byl u prvních algoritmů umělé inteligence a který je považován za jednoho z jejích otců. Věnoval se nejen počítačům, ale také kognitivní psychologii. V poslední době pracoval v Googlu, z něhož tedy nyní odchází. V rozhovoru pro New York Times se nicméně vyjádřil kriticky na adresu umělé inteligence a přiznal, že nyní své práce lituje. Podle Hintona chatboti překonávají množství obecných znalostí, které může znát jeden člověk, ale zatím ještě nejsou tak dobří v "uvažování". Jenže vzhledem k tomu, jak jde vývoj kupředu, je na místě obávat se, co z toho vlastně vznikne.



Hinton varuje např. nad tím, že se zde jistě objeví zlí hráči, kteří zneužijí AI ke zlým věcem. Jako příklad uvedl např. ruského prezidenta Putina, který by se třeba mohl rozhodnout, aby si roboti vytvářeli své vlastní cíle. To se může dostat k tomu, že robot bude chtít být mocnějším. Podle Hintona je tu problém i v tom, jakou inteligenci mají lidé a jakou "inteligencí" je AI. Zatímco my jsme biologické systémy s vlastním uvažováním a znalostmi, které sice umí sdílet, ale pomalu, AI má děsivou vlastnost ve své propojenosti. I když se každý AI systém může učit nezávisle, současně může jakoukoli svou znalost v podstatě okamžitě předat dalším.