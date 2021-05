Gigabyte Aorus 7000s Prem.: SSD s mohutným chladičem pro plný výkon

Gigabyte Aorus 7000s Prem. je nové výkonné SSD ve formátu M.2, přičemž z něj samotného není moc vidět, ale to ostatně není na celém produktu to nejzajímavější. Ostatně co zajímavého bychom měli vidět na samotném M.2 SSD.

Výrobce zde slibuje úložiště, které dosáhne propustnosti až 7 GB/s, což znamená, že je určeno pro PCIe 4.0 x4. Dále se dozvídáme, že využívá kontroler Phison E18 s osmi kanály, podporuje hardwarové šifrování pomocí AES-256 a data ukládá do pamětí 3D TLC NAND Flash, vedle nichž má po ruce ještě DDR4 cache.

K tomu SSD ale dostaneme také velký pasivní chladič M.2 Thermal Guard Xtreme, který má výšku 45 mm a dle firmy Gigabyte zajistí, že SSD bude pracovat při ještě nízkých teplotách na to, aby nemuselo škrtit svůj výkon, a to i při nepřetržité zátěži.

Gigabyte provedl vlastní testy, v nichž bylo SSD s tímto chladičem schopno neustále číst data rychlostí 7 GB/s po dobu osmi hodin, aniž by se přehřívalo. To je pochopitelně v případě SSD určeného pro běžné, i když výkonné desktopy až příliš náročný test, ostatně k čemu by mělo SSD tak dlouho nepřetržitě číst uložená data?

Zde by mělo uživatele zajímat spíše to, zda se nainstalovaný chladič vejde na desku vedle karet. Pozice pro SSD by tak v žádném případě neměla být pod hlavním slotem PCIe x16, ale nad ním a pak je samozřejmě otázka, co s chlazením SSD v reálném provozu provede v zátěži grafická karta. Výkonné modely běžně využívají zadní plechy, které v ideálním případě jsou v oblasti GPU a pamětí spojeny s deskou teplovodivými podložkami, a tak se dokáží značně zahřát. Pak to bude znamenat, že přímo pod chladičem SSD bude "rozžhavený" plech grafické karty, což pak nemusí být zrovna nápomocné k lepšímu chlazení. To vše ale také závisí na chlazení skříně a typu procesorového chladiče, takže nelze paušalizovat.

Gigabyte Aorus 7000s Prem. jsou jinak stejné jako základní modely bez chladiče, čili nabídnou také kapacity 1 a 2 TB s rychlostí zápisu 5500 a 6850 MB/s. Dostupnost a ceny zatím neznáme.

