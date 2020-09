Gigabyte Aorus FI25F: herní monitor se SuperSpeed IPS a 0,4ms odezvou

Na trhu s herními monitory se objevuje novinka v podobě modelu Gigabyte Aorus FI25F. Tej je vybaven 24,5" SuperSpeed IPS displejem, který zaručuje opravdu velmi vysoké rychlosti. Odezva MPRT činí pouhých 0,4 ms, máme zde i vysokou obnovovací frekvenci 240 Hz a podporu AMD FreeSync. Díky technologii IPS lze počítat i s dobrými 178° pozorovacími úhly a kontrastem 1000:1. Maximální jas dosahuje 400 cd/m2 a máme tak zde i podporu DisplayHDR 400. Pokud jde o rozlišení, to je Full HD, tedy 1920×1080 pixelů. Panel je 8bitový a nabídne solidní 100% pokrytí barevného gamutu sRGB.



Máme zde dva porty HDMI 2.0 a jeden DisplayPort 1.2. V nabídce je i jack pro sluchátka a dvojice portů USB 3.0. Pokud jde o spotřebu, ta může dosahovat 60 W. Co se týče polohovatelnosti, máme tu náklon od -5° do +21°, natáčení do stran o +/-20°, nechybí ani pivot a výškové nastavení ve 130mm rozsahu. K dispozici je také možnost montáže na zeď nebo rameno díky VESA 100×100 mm. Najdeme zde několik RGB diod a podporu softwaru RGB Fusion 2.0, Gigabyte přidal i hráčské funkce Aim Stabilizer, Black Equalizer nebo Active Noise Cancelling. Cenu a dostupnost zatím neznáme.



