Gigabyte Aorus Gen5 AIC: se 4 SSD nabídne rychlost až 60 GB/s

Pokud potřebujete extrémně rychlé datové úložiště v PC, máte několik možností. S přicházejícím rozhraním PCIe 5.0 by se nová SSD využívající 4 linky PCIe měla dostat až někam k 15 GB/s. Možností je také diskové pole RAID a právě sem míří nová přídavná karta společnosti Gigabyte, model Aorus Gen5 AIC Adaptor. Ta je určena právě do slotu PCIe 5.0 se 16 linkami a uvnitř je místo pro 4 SSD formátu M.2 pro rozhraní až PCIe 5.0 x4. Ta se mohou zapojit do diskového pole RAID a teoreticky by čtveřice extrémně rychlých SSD měla být schopna dosáhnout přenosové rychlosti až 60 GB/s.



Karta využívá hliníkového obalu a velkého chladiče s 5cm ventilátorem. O monitorování teploty se tu stará 8 teplotních čidel, k jejichž datům se lze dostat např. přes aplikace Aorus Storage Manager nebo SSD Tool Box. Ventilátor má inteligentní řízení otáček podle teploty pro zajištění kompromisu mezi teplotami a hlukem. Karta je kompatibilní i s rozhraními PCIe 4.0 a 3.0, tam ale musíte počítat se snížením maximální rychlosti, kterou je schopna dosáhnout.