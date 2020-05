Gigabyte B550 Aorus Master obchází omezení, nabídne tři M.2 s PCIe 4.0

Gigabyte B550 Aorus Master tak představuje vrchol své řady a je to na ní ostatně ihned vidět. Máme tu kvalitní audio část i systém napájení, přičemž obvyklý počet sedmi rozšiřujících slotů pro PC karty byl v tomto případě značně redukován právě kvůli tomu, aby se na desku vešly hned tři sloty pro M.2 SSD. Všechny jsou opatřeny pasivním chladičem a pojmou až 110mm dlouhé kartičky. To ale není to nejzajímavější.

Dalo se přitom předpokládat, že větvení linek PCIe 4.0 vedoucích primárně do hlavního slotu x16 určeného pro grafickou kartu poslouží jako obvykle pro napojení i druhého PCIe x16, čili každý z nich by měl k dispozici 8 linek verze 4.0 pro multi-GPU (zde včetně podpory SLI). Tak tomu ovšem dle Benchlife.info není.

Má jít o to, aby mohly rozhraní PCIe 4.0 využít všechny tři sloty M.2 pro SSD, což by jinak nemělo být možné, neboť samotná čipová sada AMD B550 dále poskytuje pouze PCIe verze 3.0 v počtu osmi, přičemž některé z nich jsou vyhrazeny pro různé kontrolery.

Zatím to není jisté, ale vypadá to, že tato deska bude využívat pro jeden hlavní slot M.2 jemu vyhrazené 4 linky PCIe 4.0 z procesoru, což je běžná věc. Dalších 16 linek PCIe 4.0 ale bude moci rozdělit na 8/4/4 pro hlavní PCIe x16 pro grafiku a dále pro zbylé M.2, anebo to bude 8/8 pro dva PCIe x16. Čili v takovém případě by asi nešlo využít multi-GPU či prostě kartu zapojenou v druhém PCIe x16 současně se zapojeným druhým nebo třetím M.2.

Dále je zřejmé, že deska s takovouto konfigurací bude mít jiné možnosti s různými CPU a APU. Moderní Ryzen 3000 v podobě CPU nabízí 20 linek PCIe 4.0 (16 pro grafiku, 4 pro M.2 SSD), ale třeba nejnovější APU Renoir mají svůj PCIe komplex značně osekaný a nabízí jen osm linek, takže v jejich případě nám bude značná část výbavy takovéto desky k ničemu. I na tom je vidět, že je vhodné při koupi nového hardwaru popřemýšlet o tom, zda si náhodou nebudeme kupovat něco, co nám bude zcela bez užitku, i když vždy se tomu samozřejmě vyhnout nelze.

B550 AORUS Master se dostane na trh někdy v polovině června.



Ceny souvisejících / podobných produktů: