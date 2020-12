Gigabyte má nové BIOSy pro AMD Smart Access Memory a Rage Mode

O funkci AMD Smart Access Memory už toho bylo řečeno dost. Jedná se v základu o funkci Resizable BAR Support patřící do výbavy sběrnice PCI Express, která slouží k tomu, aby procesor měl možnost využít celou paměť grafické karty, díky čemuž pak hráč může získat o něco vyšší snímkovací frekvenci. Především jde o to, že při využití podporovaného hardwaru je to funkce, která nám přidá výkon, a to v podstatě zdarma.

Pokud tedy už někdo je vyzbrojen vhodným hardwarem, potřebuje už jen aktuální BIOS a právě takového se mu už v případě desek Gigabyte s A520, B550 či X570 právě dostává. Dle tiskové zprávy potřebujeme ještě procesor AMD Ryzen 5000 a grafickou kartu Radeon RX 6000. Čili většina zákazníků se může nad těmito požadavky leda ironicky pousmát, ovšem pokud jde o nové BIOSy, pak ty krom nových funkcí obsahují také nejnovější AMD AGESA ComboV2 1.1.0.0 C a na některých deskách jsou i další novinky jako slíbené lepší taktování pomocí FCLK a jiné.

Až tedy budou nové procesory firmy AMD pořádně k dostání a v případě Radeonů RX 6000 budeme mít alespoň šanci si některý koupit, bude na nás tato funkce už čekat. V rámci BIOSů moderních desek firmy Gigabyte pak bude stačit v záložce Settings nastavit Re-Size BAR Support na Auto a dále se o nic nestarat.



Nový BIOS si můžete jako obvykle stáhnout od firmy Gigabyte z produktových stránek (záložka Support) a poté jej instalovat buď přímo z nastavení BIOSu a pokud má daná deska k dispozici funkci Q-Flash Plus, je možné novou verzi nainstalovat i na desku bez procesoru, pamětí či grafické karty, což se může hodit, pokud se zrovna stane, že potřebujeme nainstalovat nový BIOS na desku, pro niž nemáme k dispozici procesor, s nímž by se dokázala se svým aktuálním BIOSem spustit.

