Gigabyte nabízí 1200W zdroj s integrovaným LCD displejem

Pokud má někdo počítačovou skříň s těžko přístupnou a schovanou pozicí pro napájecí zdroj, anebo rovnou bez průhledné bočnice, bude mu displej ve zdroji AORUS P1200W od firmy Gigabyte k ničemu. V opačném případě nám bude takový displej sice také málo platný, ale aspoň na něj uvidíme.

Jak je vidět, displej je umístěn tak, abychom na něj viděli skrz levou bočnici v případě, že bude zdroj obrácen ventilátorem dolů a umístěn jako obvykle v zadní části skříně. Ta jej ale nesmí uzavřít do tunelu, jak tomu v mnoha případech je, ovšem to už si musí každý zákazník uvědomit sám a vyzkoumat, zda instalovaný AORUS P1200W v konkrétní skříni svůj displej vystaví na odiv, nebo ne.

LCD je zde primárně určeno k zobrazení provozních údajů o zdroji, čili k monitorování jeho běhu či případně k zobrazení teplot či rychlosti ventilátoru. Máme ale možnost na něm zobrazit libovolný text, obrázek včetně animovaných gifů anebo rovnou video (MP4).

Vypadá to však, že displej zde nebude fungovat prostě jako další monitor, který by se dal připojit třeba přes USB header. Dle informací o podporovaných formátech, jako je zmíněný MP4 a či vedle něj BMP, JPG nebo PNG jde spíše o to, že displej bude možné využít pouze prostřednictvím softwaru RGB FUSION 2.0. To platí i pro logo AORUS pod ním, které má své RGB LED.

Jinak jde o plně modulární zdroj s rozměry 150 x 160 x 86 mm, který nabízí maximální výkon 1200 W s účinnosti 80 Plus Platinum (až téměř 94% při typické zátěži kolem 50 %, což platí pro 230V síť). Vybaven je přitom celkem deseti konektory PCIe 6+2, dvěma 8pinovými pro posílení napájení CPU, šestnácti SATA Power a pak se nezapomnělo ani na klasické Peripheral Power (x6) a Floppy (x2).



